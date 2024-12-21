В Казани 56% жителей ожидают повышения зарплаты в 2025 году

Фото: Елизавета Пуншева

По данным опроса сервиса SuperJob, 56% казанцев ожидают повышения зарплаты в 2025 году. Наиболее оптимистично настроены молодые люди: среди респондентов до 35 лет на рост доходов надеются 59%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — только 47%. Более всего ожидают повышения те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (64%).

Чаще всего пересмотра оклада ждут водители грузовых автомобилей (65%) и HR-менеджеры (64%). В транспортно-логистической сфере средние зарплаты уже выросли на 12% за последний год, а в HR — на 11,7%.

На рост зарплат также рассчитывают 62% экономистов и менеджеров по работе с клиентами, а среди программистов, медицинских сестер и маркетологов этот показатель составляет 61%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В IT-секторе темпы увеличения зарплат составили 11,9%, в коммерческой медицине — 9,7%, а в маркетинге — 10,5%. На повышение также надеются 60% менеджеров по закупкам и системных администраторов, в то время как офис-менеджеры (25%), пиарщики (33%) и аналитики (36%) реже ожидают роста зарплат.

Текущая ситуация на рынке труда показывает, что только 40% курьеров рассчитывают на увеличение ставок, при этом каждый четвертый доставщик сообщил о недавнем повышении. В прошлом году работодатели увеличили зарплаты на 10—15%, тогда как в этом году прирост составляет уже 15—25%.

Что касается компаний, то 51% организаций планируют в ближайшее время провести индексацию заработных плат, при этом 54% уже увеличивали оклады менее полугода назад, а 31% — от полугода до года назад.

Анастасия Фартыгина