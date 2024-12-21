В аэропорту Казани сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт ввел временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов сегодня утром.

Также из-за атаки БПЛА на столицу Татарстана самолет, следовавший из Екатеринбурга в Казань, вернулся. Он развернулся в воздухе. Борт приземлился в Кольцово в 10.26 (мск).

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.



Елизавета Пуншева