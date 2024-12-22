В Татарстане мероприятия по поддержке семей охватили почти 155 тысяч человек

Фото: Мария Зверева

В 2024 году учреждения молодежной политики Татарстана провели более 1 300 мероприятий, направленных на поддержку семей, с общим охватом почти 155 тысяч человек. Об этом сообщила первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина.

По ее словам, рост числа участников мероприятий, по сравнению с прошлым годом, составил 78%. Проводимые мероприятия соответствуют целям национального проекта «Демография». Галиева-Мустафина подчеркнула важность подобных инициатив, особенно в контексте поддержки молодых семей, назвав это «новым направлением в развитии молодежной и семейной политики».

Напомним, в Татарстане планируется введение новой памятной даты — День многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января.



Рената Валеева