Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красное в Донецкой Народной Республике и Лозовая в Харьковской области. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны страны.
Лозовая была освобождена в результате действий подразделения группировки войск «Запад», «Красное» — подразделениями группировки войск «Центр».
20 декабря сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Новопустынку и Успеновку в ДНР.
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