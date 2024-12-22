Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красное в Донецкой Народной Республике и Лозовая в Харьковской области. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны страны.

Лозовая была освобождена в результате действий подразделения группировки войск «Запад», «Красное» — подразделениями группировки войск «Центр».

20 декабря сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Новопустынку и Успеновку в ДНР.