Татарстанская митрополия и ДУМ РТ выпустили совместное заявление по случаю вандализма на кладбище

ДУМ РТ и Татарстанская митрополия соотносят инцидент со спиленным крестом на могиле в Актанышском районе с варварством, осуждают действия вандала и считают недопустимым осквернение могил, независимо от вероисповедания. Об этом говорится в совместном заявлении ДУМ РТ и митрополии.

В Татарстане органы власти и религиозные служители успешно выстраивают межконфессиональное согласие, это позволяет мусульманам и православным соблюдать традиции своей религии и уберегает местную общественность от межконфессиональных конфликтов.

Представители конфессии заверили, что после случившегося будут сделаны выводы и приняты меры по недопущению таких инцидентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В заявлении отмечается, что этот инцидент стал поводом для оголтелых и безосновательных обвинений Татарстана, руководства республики и мусульман в религиозной нетерпимости, национализме и фашизме.

«И такая крайне негативная подача информации, по нашему мнению, наносит серьезный ущерб самому сохранению мира и согласия между народами России, ведет к межнациональной и межрелигиозной розни», - говорится в сообщении.

Сегодня пезидент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства Актанышского района разобраться в вопиющем случае, произошедшем на сельском кладбище. Главе Актанышского района он вынес строгое предупреждение.



Татьяна Леухина