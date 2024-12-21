В Татарстане работодатели чаще всего искали продажников и водителей в 2024 году

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане работодатели чаще всего искали продажников и водителей в 2024 году. Это выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав 371,5 тысячи вакансий.

Первая тройка самых востребованных профессий:

менеджер по продажам (29 тыс. вакансий); продавец-консультант (кассир) (24,3 тыс.); водитель (16,6 тыс.). При этом у водителей оказался один из самых высоких темпов роста вакансий среди топ-20 — плюс 38%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оператор кол-центра поднялся сразу на две позиции по сравнению с 2023 годом и занял четвертое место, а количество вакансий для них выросло больше всего — на 74%. Замыкают топ-5 бухгалтеры, для которых в 2024 году было открыто 10,6 тыс. вакансий.

Курьеры за год поднялись на пять позиций и заняли восьмое место. В этом году для курьеров было опубликовано 7,2 тыс. вакансий (+27%). Разнорабочий впервые вошел в десятку лидеров по спросу, поднявшись сразу на семь пунктов по сравнению с прошлым годом благодаря росту вакансий на 35%. Профессия разнорабочего оказалась на седьмом месте по востребованности — за год размещено 7,4 тыс. вакансий в Татарстане.

Во вторую десятку самых востребованных профессий вошли преимущественно рабочие. Слесари потеряли четыре позиции за год — 6,4 тыс. вакансий (+1%). Также выделяются инженеры-конструкторы и врачи, которые опустились на пять и четыре строки соответственно. Замыкают топ-20 сварщики, которые в прошлом году не попали в этот список. В 2024 году для них разместили 3,7 тыс. вакансий (+4%).

Анастасия Фартыгина