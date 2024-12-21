Для жителей ЖК «Лазурные небеса» открыли горячую линию

Фото: Мария Зверева

Для жителей ЖК «Лазурные небеса» открыли круглосуточную горячую линию по вопросу размещения граждан — 223-20-00 (доб.24110). Об этом сообщает пресс-служба Советского района Казани.

Работы в ЖК будут проводиться до утра. В здание никого не пустят, добавили в пресс-службе.

— Сейчас в здании администрации Советского района (Шуртыгина, 1) работает штаб, туда эвакуирован 1 человек, организовано горячее питание. Жители ЖК могут подходить в здание администрации, вам окажут помощь по дальнейшему размещению, — написано в публикации.

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

Елизавета Пуншева