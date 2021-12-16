«Абсолютное большинство туристов имеют QR-коды»: Казань надеется на наплыв гостей

Новый год — 2022: новая резиденция Кыш Бабая, популярность глэмпингов, железнодорожный тур по столицам Поволжья

Фото: Максим Платонов

К новогодним праздникам в Госкомитете РТ по туризму прогнозируют почти 100%-ную загрузку отелей и гостиниц. Уже сейчас она составляет 75—80%, а опыт последних лет учит тому, что люди принимают решение о поездке и, соответственно, бронируют места в последние дни перед каникулами. Полная «куаризация» города совсем не пугает гостей — турпоток от этого не изменился. «Реальное время» представляет обзор, чем заняться казанцам и туристам в длинные праздничные выходные.

Пандемия не остановила

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что в прошлом году в период новогодних праздников Татарстан посетили 152 тыс. туристов. Примерно такое же количество гостей ожидают и в этом году. Уже сейчас, по данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с 31 декабря по 2 января загрузка отелей составляет 65—70%, со 2 по 5 января — 75—80% и с 6 по 9 января — 45—50%. Иванов с большой долей уверенности заявил, что эти цифры еще подрастут, так как в последние годы многие принимают решение о бронировании мест размещения в последние дни уходящего года.

По его словам, на решение провести праздники в Казани не повлияло то, что здесь ввели сплошную «куаризацию».

— Заселение в гостиницы у нас в республике — без QR-кодов, соответственно, приезжающие к нам гости пользуются всеми объектами инфраструктуры внутри гостиницы без их предъявления. Для посещения остальных объектов — кафе, ресторанов, музеев и т.д. — требуется QR-код. Но в последнее время мы видим, что абсолютное большинство туристов имеют QR-коды, мы сами к ним уже привыкли, поэтому мы сильного негативного тренда не видим, — пояснил глава госкомитета.

99,9% приезжих в Казань составят жители российских регионов, в том числе населенных пунктов Татарстана. Связано это как с пандемийными ограничениями, так и с тем, что в мире календарь праздничных дат не совпадает с российским.

«Заселение в гостиницы у нас в республике — без QR-кодов, соответственно, приезжающие к нам гости пользуются всеми объектами инфраструктуры внутри гостиницы без их предъявления», — сообщил Иванов. Фото: Максим Платонов

Для гостей и жителей Казани подготовлена большая праздничная программа, а также яркая новогодняя иллюминация. В этом году есть новые интересные локации — у Дворца земледельцев, где установлена необычная елка-арка, и световая инсталляция на улице Кремлевской.

Новый дом Кыш Бабая

Обязательным местом посещения в каникулы является резиденция Кыш Бабая. В прошлом году она выиграла грант Ростуризма, на средства которого обновили усадьбу лесного волшебника. Установлена новая входная группа, для змея Аджаха построена скала, открыт новый праздничный сарай — шатер с чаем и блинами. Также оформлены новые селфи-точки, изменился интерьер опочивальни Кыш Бабая.

Точкой притяжения для туристов был и остается национальный комплекс «Туган авылым». В первый день нового года здесь стартует седьмой сезон красочного фольклорного театрализованного шоу KAZAN с традиционным татарским ужином. Представления будут начинаться ежедневно в 18.00 и 20.30.

Серия новогодних мероприятий запланирована на острове-граде Свияжске. На «Ленивом торжке» пройдут интерактивные программы «Как богатырь Добрыня Новый год спасал» и «Новогоднее путешествие у Лукоморья», а 7 января — традиционные Рождественские колядки. Музеи острова будут работать каждый день с 1 января без выходных.

Серия новогодних мероприятий запланирована на острове-граде Свияжске. Фото: Максим Платонов

Для путешественников без автомобилей в каникулы организован интермодальный (электричка + автобус) туристический маршрут. Поезд уходит с центрального вокзала города в 10.27 и прибывает на станцию Свияжск, откуда автобус довозит до острова. Обратный рейс — в 16.15. В стоимость билета входит посещение всех музеев Свияжска.

В путешествие по Татарстану

С 3 января стартует программа «1001 удовольствие за выходные». Это двухдневное путешествие, которое можно совершить по одной цене — 2,7 тыс. рублей на человека. В эту сумму входит проживание в местной гостинице в течение двух дней, включая ночевку, а также завтрак, два обеда и две экскурсии. В новогоднюю версию программы «1000 и 1 удовольствие за выходные» вошли семь точек на карте республики: Великий Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода, Камское Устье, Алексеевский и Сабинский районы.

К новогодним каникулам разработана детская карта, которая в игровой форме предлагает юным туристам и их родителям отправиться в путешествие по представленным маршрутам, познакомиться с районами Республики Татарстан и собрать 10 наклеек для карты. К печати планируется 50 тыс. экземпляров. Карта будет распространяться среди учащихся начальных классов по всей республике.

5 января можно отправиться на фестиваль-ярмарку «Кукморские валенки». Он начнется в 10.00 и продлится до 18.00. Гостей ожидают концертная программа, различные эстафеты — групповой забег в валенке, хоккей валенком, конкурс ростовых кукол — валенок, мастер-классы «Город мастеров».

В новогоднюю версию программы «1000 и 1 удовольствие за выходные» вошли семь точек на карте республики. Фото: Максим Платонов

Сергей Иванов рассказал, что в последнее время все большую популярность приобретает отдых на природе. В связи с этим в Татарстане все активнее развиваются глэмпинги. Многие из них перешли на круглогодичный формат и предлагают своим гостям теплые домики, бани, чаны с горячей водой, мангальные зоны и множество зимних развлечений. На новогодние праздники ждут гостей восемь глэмпингов: Urman Camp, «Лебедино ECO» (Алексеевский район), My Ahome (пос. Шуран, Лаишевский район), «Лесная поляна», Glamptown (озеро Комсомольское, Казань), «Дикая дача» (Пестречинский район), «Камский трофей», Minger tower.

Самолетом, поездом, автобусом

Новогодние каникулы — отличный повод отправиться в путешествие по России. С 31 декабря стартует новогодняя чартерная программа туроператора TUI Россия. Цепочка чартерных рейсов из Москвы в Казань была организована туроператором при поддержке Ростуризма и правительства Татарстана. На новогодние праздники в Казань планируется перевезти не менее 720 человек, и уже сейчас все рейсы практически полностью загружены, отметил Иванов.

Соответственно, обратным рейсом — в Москву — могут отправиться и татарстанцы. Туры организованы 31 декабря, 3 января, 6 января. В программу включены экскурсии по Москве и свободные дни, которые можно посвятить самостоятельному знакомству с городом.

Еще одна новинка сезона — тур «Яркие выходные в Поволжье». Со 2 по 6 января можно совершить железнодорожный круиз по столицам Поволжья. Поезд отправляется из Казани, дальше движется в Нижний Новгород, Киров и Ижевск. В каждом городе туристов ждет новогодняя программа, вкусные угощения, мастер-классы.

С 31 декабря стартует новогодняя чартерная программа туроператора TUI Россия. Фото: Максим Платонов

В свою очередь, Казань за новогодние каникулы примет по этой программе три поезда с туристами из Нижнего Новгорода, Кирова и Ижевска, для которых запланирована большая праздничная программа.

Новую возможность для казанцев предлагает компания Ecolines. Она объединяет в единую маршрутную сеть более 250 городов и включает 19 стран, до которых можно добраться на автобусах. Для казанцев организован маршрут до Санкт-Петербурга с остановками в Нижнем Новгороде и Чебоксарах. Автобусы ходят 3 раза в неделю, а потому в них можно перевозить детей, в том числе и ночью. По предложению Госкомитета РТ по туризму один из автобусов выполнен в фирменном стиле Vizit Tatarstan. Это, по признанию директора компании Андрея Волкова, на 10% увеличило продажи.

Выставки столичного уровня

Тем казанцам, кто не собирается покидать город, тоже не дадут скучать. В Казани пройдут ярмарки, квесты, новогодние представления, благотворительные спектакли и постановки, открыто 12 лыжных баз, восемь трасс и 18 катков. Каждое учреждение культуры готовит специальную программу, в театрах и на различных площадках пройдут новогодние представления.

Тематические выставки, программы и мастер-классы готовят городские музеи. Только в музее-заповеднике «Казанский Кремль» запланировано более 30 новых программ. Он, кстати, будет работать без выходных, а 1 января откроется в 12.00.

Большим подарком горожанам и гостям столицы Татарстана стали открывшиеся выставки Николая Фешина и Николая Рериха в Государственном музее изобразительных искусств. Как рассказала директор музея Розалия Нургалеева, здесь представлены картины, которые никогда не выставлялись в Казани, в том числе и из частных коллекций.

Большим подарком горожанам и гостям столицы Татарстана стали открывшиеся выставки Николая Фешина и Николая Рериха. Фото: Максим Платонов

Ну а детей можно повести в недавно открывшийся второй в стране после Москвы «Союзмультпарк». С 1 сентября он работал в тестовом режиме, а 26 декабря будет открыт официально. По словам директора Ксении Хазиевой, «Союзмультпарк» пользуется большой популярностью не только у детей.