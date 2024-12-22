Минфин России: в 2025 году не будет лимитов по семейной ипотеке

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году лимитов по семейной ипотеке не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в 2024-м проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за нехватки средств у банков в результате повышения ключевой ставки и возникшей разнице между рыночными и льготными ставками по ипотеке.

— В следующем году будем принимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет — деньги по «семейке» будут в полном объеме, — заявил Антон Силуанов.

В ходе подведения итогов года Владимир Путин поддержал продление программы семейной ипотеки под 6% годовых до 2030 года и предложил расширить ее действие на вторичный рынок жилья в регионах с недостаточным объемом нового строительства. В рамках прямой линии президент России пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. «Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет», — сообщил он. Путин назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Сельской ипотеки это тоже касается. Президент обещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек:

— Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю.

После прямой линии в Минфине заявили, что подготовят изменения в правила семейной ипотеки. Они позволят исключить из программы механизм лимитов.