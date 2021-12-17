Общепиту Татарстана разрешили работать в новогодние праздники до 1.00

Фото: Максим Платонов

Заведениям общепита в Татарстане разрешили с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работать с 6.00 до 1.00. В новогоднюю ночь часы работы продлили до 3.00. Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на интернет-портале правовой информации.

С 20 декабря разрешается проведение культурно-зрелищных мероприятии для детей с учетом соблюдения антиковидных мер. Зрители старше 18 лет допускаются на представление при предъявлении QR-кодов.

Сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что до Нового года отменять систему QR-кодов в республике не будут. На пресс-конференции она заявила журналистам, что ряд предложений по работе общепита в новогодние праздники находится на рассмотрении и попросила дождаться выхода постановления.



Рестораторы в ноябре обращались к Роспотребнадзору с просьбой дать им послабления на работу в новогодние праздники. Согласно действующим ограничениям, они могут работать только до 23.00.

Так, в прошлом месяце Ассоциация рестораторов Казани направила в Роспотребнадзор письмо с просьбой возобновить работу ночью тех заведений, которые уже получали такое разрешение раньше, продлить режим работы с 23.00 до 01.00 для общепита, где не все сотрудники пока прошли вакцинацию, возобновить выдачу разрешений на работу новым ресторанам и кафе, чьи сотрудники полностью вакцинировались, а также включить представителя ассоциации рестораторов в состав оперштаба по борьбе с COVID-19.



Татьяна Леухина