Телемарафон «С Новым годом, семья!» — прямая трансляция ТНВ
На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в 09:00 стартовал 12-часовой новогодний телемарафон «С Новым годом, семья!» и финал Года семьи в Татарстане. До 21:00 гостями прямого эфира станут более 50 счастливых семей — в том числе семья, в которой 11 защитников отечества выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. В рамках телемарафона состоится и включение из зоны СВО — военкоры программы «7 дней» встретятся с бойцами, которые смогут передать приветы семьям и поздравить их с Новым годом прямо с передовой. Также зрителей ждут выступления артистов, музыкальные номера, парад Дедов Морозов, а в конце дня назовут победителя новогоднего конкурса «Народный Дед Мороз Татарстана!». Трансляцию телемарафона можно посмотреть ниже.
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