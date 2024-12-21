В Татарстане ввели особый режим для органов власти и подразделений МЧС

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим, сообщили пресс-службе главы региона.

— Статус — режим чрезвычайной ситуации — необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА, — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что на жителей республики документ не распространяется.

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

Елизавета Пуншева