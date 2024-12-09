100 миллионов на ветер: как тоннель в Казанском зоопарке стал бездонной дырой бюджета

О мигрантских взятках, тренерах с липовыми дипломами и завышениях в ЖКХ говорили сегодня на антикоррупционном форуме Татарстана

Фото: Илья Репин

Энгель Фаттахов мог лишиться поста по утрате доверия еще в 2022 году. Тогда борцы с коррупцией уличили главу Актаныша в конфликте интересов с направлением средств благотворительного фонда на поддержку своей семейной агрофирмы. Две крупные организации за 7 лет не смогли достроить пешеходный тоннель между двумя частями Казанского зооботсада. А коммунальщики на Горках накрутили жильцам счета на 8,5 млн рублей. Эти факты сегодня были обнародованы на республиканском форуме по профилактике коррупции. Который проигнорировали руководители целого ряда министерств и ведомств. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как черные копатели размыли дамбу за 120 млн

Отметить Международный день борьбы с коррупцией в IT-парке им. Рамеева сегодня собрались более 200 человек. Журналисты, представители министерств и муниципалитетов, лидеры общественных организаций и силовики. В том числе бывшие, как начальник Управления антикоррупционной политики при главе Татарстана Марс Бадрутдинов, экс-руководитель УБЭП МВД Татарстана. Действующий начальник этого подразделения Рафаэль Усманов также занял место в первом ряду.

Также на мероприятии был замечен выходец из Поволжского окружного арбитражного суда и новый председатель Арбитражного суда Татарстана Виталий Гильмутдинов в компании начальника Управления судебного департамента в РТ Зявдата Салихова и экс-председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов, возглавляющий Конституционный совет РТ. Неслучайным в свете прозвучавшей далее информации выглядело появление председателя Госжилинспекции Александра Тыгина.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Часть свежих фактов была засвечена в докладах выступающих, часть представлена в заранее подготовленных роликах. «Коррупция — не только статья Уголовного кодекса. Ее цена — недоверие власти, неэффективная экономика, иногда — потерянное здоровье и даже жизни», — прозвучало с экрана после вступительных слов.

Далее с высоты птичьего полета показали масштабные работы по добыче песка в береговой зоне с комментарием — Минэкологии РТ систематически фиксирует добычу полезных ископаемых под видом законных работ по углублению дна. При этом донный грунт складируют в защитной водоохранной зоне и на землях сельхозназначения. Такой подход уже привел к почти полному разрушению укреплений в береговой зоне села Именьково Лаишевского района. А между тем в строительство этого объекта в 2020-м бюджет — в основном республиканский — вложил 120 млн рублей.

Еще одним примером бесхозяйственного подхода стал центр туристического притяжения — зооботсад. «К строительству тоннеля, соединяющего две части парка, подходили дважды, и дважды две строительные организации с задачей не справились!» — сообщили с экрана, не вдаваясь в детали. Между тем изучение портала госзакупок лишь добавило вопросов к этой истории.

Чудеса тоннелестроения: прорытый за 100 млн проход нужно демонтировать?

Как выяснило «Реальное время», тендер на строительство пешеходного тоннеля между старой частью зоопарка и вновь построенным зооботсадом республика объявляла дважды. В первый раз победу одержала компания Равиля Зиганшина ПСО «Казань», с которой в апреле 2017 года заключили контракт на 58,5 млн рублей (экономия от начальной цены составила менее 300 тысяч рублей). В 2018-м, если верить сайту госзакупок, исполнение работ было завершено.

О том, что данная информация расходится с реальным положением дел, свидетельствует факт размещения заказа все на ту же стройку в 2020-м. Этот заказ уже на 45 млн рублей получила СК «Татинвестрой», но, согласно материалам арбитражного спора, отработала лишь часть указанной суммы — чуть менее 40 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Де-факто тоннель под железнодорожными путями прорыли, но так и не сдали… До внутренней отделки и оформления внешних групп, предусмотренных изначальным проектом, дело не дошло. На стенах и потолке — следы «оформления» уличных художников и потеки ввиду допущенных нарушений в части гидроизоляции. В данный момент этот переход закрыт с двух сторон железными дверями.

Новый тендер пока не объявлен. Возможно, потому, что для возобновления строительства придется сначала произвести... демонтаж. Именно такой вывод экспертизы приводится в решении 11-го апелляционного арбитража по спору между подрядчиком «СК «Татинвестстрой» и субподрядчиком — АО «Казметрострой». Постановление оглашено в апреле 2024 года.

Эксперты пришли к выводу — качество работ «субчика» «не соответствует требованиям и проектным решениям в части нарушения соосности и крепления между трубами трубошпунтового ограждения», причем выявленное нарушение «является неустранимым недостатком» и затраты на его устранение «будут больше, чем затраты на новое строительство аналогичного объекта, так как потребуется полный демонтаж конструкций тоннеля и его возведение заново»...

«В ряде министерств ситуация — как в басне Крылова»

Как отметил на открытии антикоррупционного форума спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, своя концепция противодействия коррупции в республике появилась еще 15 лет назад. А следом и свой закон. Однако он считает — «пришло время пересмотреть нормативную базу и обновить некоторые положения стратегии».

— Татарстан всегда делал и делает акцент на прозрачности государственного управления, сокращении административных барьеров, упрощении процедур и вовлечении граждан в эти процессы, — подчеркнул председатель парламента, отметив, что самый умный документ сам по себе работать не будет — требуется контроль за исполнением.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Одним из механизмов мониторинга ситуации Мухаметшин считает систему «Народный контроль» — она «помогла решить более 91% из 700 тысяч поступивших вопросов», при этом количество комментариев под такими сигналами с места в 2024-м превысило 3,5 миллиона.

Говоря о борьбе с общественным злом, выступающий сделал многозначительное уточнение: «Не надо переходить границы — не поощряются те, кто пишет на кого-то жалобу за жалобой, «оскверняет» этого гражданина. Надо быть честным в этих делах».

— Мне сегодня СМС отправляли — с праздником. Но 9 декабря — это не праздник, а повод задуматься, — занял место за трибуной замначальника Управления по антикоррупционной политике при главе РТ Рустам Гаязов.

По его словам, в 2023-м к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства в обсуждаемой на форуме сфере привлекли почти 300 татарстанских чиновников. В этом — пока на сотню меньше. При этом полномочий по утрате доверия лишились за эти два года 14 руководителей (девять и пять человек соответственно, — прим. ред.). Установленный законами контроль «дисциплинирует и служит сдерживающим фактором», считает Гаязов, отмечая, что полномочия в этой сфере используют министры образования и здравоохранения.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Но в ряде министерств ситуация, как в басне Крылова: кто куда. Некоторые руководители работают по принципу «чем хуже, тем лучше». Были примеры в Миндортрансе — один руководитель не хочет видеть и слышать другого, — заметил он.

Конфликт интересов Энгеля Фаттахова

Фамилии и обстоятельства не были названы. Однако дальше в выступлении борца с коррупций прозвучала информация, которую большинство присутствующих отнесли на счет конкретного руководителя, ныне заключенного в СИЗО:

— Невыполнение антикоррупционных требований влечет более грубые нарушения, включая уголовно наказуемые. Такие примеры в республике есть. В 2022 году у одного из руководителей муниципального образования были выявлены признаки нарушений в связи с наличием личной заинтересованности в деятельности агрофирмы. Решение по этому поводу было половинчатое, и позже он перешел в эту фирму руководителем. Сейчас по этим обстоятельствам проводятся следственные действия...

Гаязов подчеркнул: в случае своевременных «исчерпывающих» мер последствий можно было избежать. «Все начинается, казалось бы, с мелочей. Однако на самом деле мелочей при конфликте интересов не бывает», — считает он.

Речь идет о бывшем вице-премьере — министре образования РТ и дважды главе Актанышского района Энгеле Фаттахове. На данный момент ему инкриминируют четыре взятки и злоупотребление полномочиями — всего на 150 млн рублей. При этом, по версии силовиков, первое преступление началось еще в 2016 году. Но также касалось преференций агрофирме «Чишма». Что касается проверки 2022 года, то тогда вскрылся факт необоснованного перечисления в пользу той же компании средств из благотворительного фонда района.

Коррупционный капремонт и садоводы онлайн

По итогам капремонта-2023 в республике обновили более 700 домов. При этом, навестив три казанских дома, проверяющие уже в этом году вскрыли завышение выполненных объемов более чем на 100 тысяч.

Источники «Реального времени» сообщают — в этом списке два соседних дома на улице Восстания: в 13-м установлено завышение на 117 тысяч, в 11-м — на 224,5. Еще большим наваром для строителей обернулся дом 8 на Адоратского — 346 тысяч рублей. Завышения установлены по объемам использованных на кровле стропил и известкового раствора при отделке.

По словам Гаязова, жильцов продолжают «нагревать» при начислении платы за воду и тепло сверх показаний общедомовых счетчиков. По результатам проверок Госжилинспекции управленцы из казанского «Уют Сервиса» и «Челныстройремонта» вернули населению больше 800 тысяч рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще один пример завышения по домам на Горках прозвучал в видеоролике. Местный житель поделился — сразу же после новоселья обнаружил в счете-фактуре услуги охраны — 150 рублей в месяц, о которых никто не просил. Но это было лишь начало. Факт приписок жильцы вскрыли путем сопоставления цифр в платежках своих и соседних домов. Взялись за подсчеты и вывели — их обобрали на 8,5 млн рублей. При помощи прокуратуры и главы МВД республики добились проведения процессуальной проверки в полиции и получили подтверждение своих расчетов.

Модератор форума — заместитель генерального директора по информационному вещанию ТНВ Светлана Кадырова адресовала вопрос о вскрытой проблеме замминистра строительства и ЖКХ РТ. Тот ответил туманно — идут проверки, вопрос на контроле у министра.

Рустам Гаязов в свою очередь отметил — в той или иной степени пострадавшими от ЖКХ являются все и существенно ситуация не меняется. Высоки риски подделки протоколов собраний собственников жилья о выборе УК и ТСЖ.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Позднее свой способ снижения рисков предложил замглавы Минцифры РТ Булат Габдрахманов. Он презентовал онлайн-сервис с портала госуслуг «Локоло», позволяющий проводить дистанционные и вполне легитимные собрания собственников жилья, а также садоводов, держать постоянную связь с руководством своих ТСЖ и СНТ и обмениваться значимой информацией. К ресурсу уже подключились 40 тысяч человек, проведено 2,4 тысячи собраний собственников в Сети.

«Мертвые» души в детсадах и липовые дипломы «олимпийских» тренеров

Прокачали на форуме и тему образования. По данным антикоррупционного управления, на возмещение затрат частных школ и детсадов из бюджета потратили 1,3 млрд рублей за пять лет. Речь идет о расходах на обучение в рамках стандартов дошкольного и школьного образования.

Однако в пяти попавших под проверку организациях обнаружили приписки детей и факты задвоения учета посещаемости. Часть фактов уже расследуется в рамках уголовных дел. В качестве примера Гаязов привел развивающий центр «Всезнайка и Ко», который обвинили в приписках воспитанников в 2024 году. «Ряд родителей пояснили, что уже несколько лет проживают в другом регионе России. Таким образом, субсидия в сумме нескольких сотен тысяч рублей выделена на основании сведений, имеющих признаки подложности», — поделился выступающий.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», в Актаныше схожее завышение вскрыли аж на 3,7 млн рублей. В ближайшее время дело может быть направлено в суд.

В нарушении лицензионных требований проверяющие уличили половину из числа частных образовательных учреждений, которые получают бюджетные субсидии. Самые распространенные — работа по не указанным в лицензии адресам, отсутствие проверки персонала на предмет судимости и отсутствие необходимого стажа либо профобразования.

Как сообщил замглавы Минобрнауки РТ Рамис Музипов, в республике выявили три факта трудоустройства сотрудников с фиктивными дипломами. В их числе — тренер по спортивной гимнастике Казанского училища олимпийского резерва. При этом вскрыть этот факт помог сам тренер — он начал возмущаться, что на портале госуслуг не отражаются все документы о его образовании. Стали разбираться в причинах «сбоя» и выяснилось — федеральный реестр образовательных документов таких сведений не содержит. Потому что тренер недоучился до диплома в другом училище олимпийского резерва...

Также всплыл подложный диплом об окончании Бугульминского медучилище. По словам Музипова, обо всех фактах министерство сообщало силовикам, но возбуждались ли дела — неизвестно. Не исключено, что липовых выпускников не стали привлекать за истечением сроков давности. А вот работать по профилю липовых дипломов дальше им не позволили.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Куда острее в республике стоит проблема с повышением квалификации молодых педагогов. Такое переобучение за счет бюджета в первые три года работы им не полагается, однако при оценке показателей отсутствие сертификата о переобучении идет в минус. В результате начинающие учителя устраиваются через Сеть на платные курсы, где реальность обучения никем не контролируется, а сертификат выдается после перечисления 500 рублей. Чтобы поставить этому заслон, нужно поменять нормативную базу. Информация в Рособрнадзор уже направлена.

Музипов сообщил: за нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции 11 сотрудников учреждений образования РТ наказаны замечаниями и выговорами, а трое уволены по утрате доверия. Уже после форума он пообещал «Реальному времени» озвучить фамилии этих правонарушителей и основания для жестких решений, однако позже сослался на занятость и сообщил: данные сведения может представить завтра. Сдержит ли слово замминистра — покажет время.

В финальной части форума председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал не стесняться гласности в таких вопросах. Правда, речь вел о притоке мигрантов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Чего только нет в Татарстане. Мы с гордостью говорим — у нас нефть добывают и перерабатывают, газ добывают, электричеством себя обеспечиваем. Я уж не говорю про самолеты, вертолеты, корабли. Нужны рабочие руки, нужны специалисты, но вместе с тем приходит какой-то, вы знаете, теневой характер, — поделился спикер.

И дальше озвучил свежий пример, как одного мигранта остановили сотрудники ГАИ, а тот вытащил из кармана деньги — и их с удовольствием взяли. «Это не решение вопроса — пусть он в казну заплатит штраф! Пусть это станет достоянием его круга людей как минимум, и он себя неуютно почувствует, — заявил Мухаметшин. — Давайте не будем стесняться этого».

1 / 31 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров