Путин: желание восстановить отношения с США у России никогда не пропадало
Президент России Владимир Путин, комментируя глубокий кризис в российско-американских отношениях, заявил о неизменном желании Москвы восстановить взаимодействие с США. В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ведущего, Путин ответил на вопрос о возможности улучшения отношений на фоне продолжающейся поддержки Киева США.
— Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало, — сказал президент. Он подчеркнул, что неизменными остаются лишь интересы России и ее народа.
Москва готова к восстановлению отношений с другими странами, если появится такая возможность и перспектива, но только при условии, что это не будет идти в ущерб российским интересам.
— Мы будем строить отношения только на основе интересов российского государства, — заявил Путин.
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