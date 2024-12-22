Путин: желание восстановить отношения с США у России никогда не пропадало

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин, комментируя глубокий кризис в российско-американских отношениях, заявил о неизменном желании Москвы восстановить взаимодействие с США. В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ведущего, Путин ответил на вопрос о возможности улучшения отношений на фоне продолжающейся поддержки Киева США.

— Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало, — сказал президент. Он подчеркнул, что неизменными остаются лишь интересы России и ее народа.

Москва готова к восстановлению отношений с другими странами, если появится такая возможность и перспектива, но только при условии, что это не будет идти в ущерб российским интересам.

— Мы будем строить отношения только на основе интересов российского государства, — заявил Путин.