Глава ДУМ России: фетва о многоженстве не противоречит российскому законодательству

Главная цель фетвы — защита прав женщин и детей, рожденных в полигамных семьях

Фото: Максим Платонов

Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что недавно принятая фетва Совета улемов, допускающая многоженство, не нарушает светское законодательство. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что речь идет о религиозном браке (никахе), а не о гражданском, зарегистрированном в ЗАГСе.

Никах, по словам Гайнутдина, является внутренним делом мусульманской общины и регулируется исключительно религиозными нормами.

Главная цель фетвы, по его словам, — защита прав женщин и детей, рожденных в полигамных семьях. Муфтий настаивает на полной материальной ответственности отцов за всех своих детей, исключая необходимость обращения матерей за государственными пособиями. Он также отметил, что к имамам часто обращаются женщины, пострадавшие от полигамных браков.

Гайнутдин объяснил, что распространенное религиозное невежество приводит к искажению института полигамного брака, превращая его в средство для личных утех, вместо создания полноценных семей с соответствующей ответственностью. Он также коснулся традиции, согласно которой вдову погибшего воина берет в жены его брат, обеспечивая тем самым детям заботу и поддержку большой семьи.

Муфтий принес извинения женщинам за недостаточно четкое изложение целей фетвы, разработанной с учетом социальных реалий и богословских трактовок. Напомним, ранее о разрешении на заключение до четырех религиозных браков, при условии справедливого отношения ко всем женам, сообщил муфтий Аляутдинов. Данное заявление вызвало критику со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова.