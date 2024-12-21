В Казани отменили все запланированные на выходные массовые мероприятия
В Казани отменяются все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье (21 и 22 декабря). Соответствующее решение принял раис республики Рустам Минниханов.
По последним данным штаба Рустама Минниханова, зарегистрировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, и шесть — в жилые районы.
- К счастью, на текущий момент информации о погибших и пострадавших не поступало.
Работники смен на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях для обеспечения их безопасности.
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