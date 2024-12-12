Дания Загидуллина: «Мы не можем сказать, что поэзию Дэрдменда знают так же, как поэзию Тукая»
В татарстанской столице начала работу выставка, посвященная загадочному татарскому поэту
В Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала открылась выставка «Сагышлы»/«Опечаленный». Экспозиция посвящена татарскому поэту Дэрдменду. Экспонаты для нее собирали по всей Казани и Уфе. На открытии один из главных исследователей творчества литератора Лирон Хамидуллин отметил, что у татарского классика в Башкортостане есть три музея и ни одного нет в не менее важном для него Татарстане.
Скрытый оптимист
Дэрдменд, он же Закир Рамеев родился в 1859-м в селе Зирган современного Мелеузовского района Республики Башкортостан. Семья Рамеевых владела золотыми приисками, братья Закир и Шакир также активно занимались меценатством. Издавали газету «Вакыт» и журнал «Шуро», попечительствовали над школами, строили мечети и медресе, оказывали помощь таким общественным деятелям, как Ризаэддин Фахреддин и Шариф Камал.
Поэт Дэрдменд написал более сотни стихов, вдохновляясь не только татарской, но и в целом восточной поэзией. Поэтому среди мероприятий, сопровождающих выставку в его честь, запланирован вечер, посвященный Джалаладдину Руми.
Выставка стала третьим большим событием в Татарстане, посвященном поэту. В конце ноября в Институте языка, литературы и искусства провели круглый стол. 10 декабря в малом зале Лилия Гибадуллина представила вечер «Исте җилләр ил эченнән...»/«Веяли ветры из недр страны...», взяв за основу одну из своих поэм. Участвовали в нем и другие поэты волны 2010-х — Гелюся Батталова, Рузаль Мухаметшин Булат Ибрагимов, Йолдыз Миннуллина.
— Хоть экспозиция и называется «Опечаленный», мы чувствуем, что в Дэрдменде был какой-то скрытый оптимизм, — указал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. — Несмотря ни на что — верность родине, любовь к народу, уважение к языку. Это актуально и сейчас.
«Раз в 25—30 лет Дэрдменд возвращается в Казань»
Директор музея Айдар Шайхин напомнил, что 25 лет назад в этом же зале проходила большая выставка: «Раз в 25—30 лет, похоже, Дэрдменд возвращается Казань», — пошутил Шайхин, добавив:
— Дэрдменд — это не просто гордость народа, это одна из личностей, которая его объединяла. Выставка рождалась долго. Мне кажется, это мечта каждого директора музея — сделать выставку Дэрдменда.
По словам Шайхина, большую помощь в создании экспозиции оказал певец и педагог Марат Шарипов, предоставив некоторые вещи поэта из своего собрания на два месяца. Перевозили их в Казань с оказией, стараниями уфимского отделения Всемирного конгресса татар, после проведения форума Ufa.Tatar.
Среди них — дорожный сундук, полотенце и ложки с вензелем «З.Р.», а также дорожный самовар и шаль.
— Вообще, в Казани есть три его вещи — ложка, тарелка и шкатулка, — говорит старший научный сотрудник музея Гульназ Зигангирова.
Портрет поэта обычно висит в кабинете главы Союза писателей РТ Ркаиля Зайдуллы. А до этого он украшал стены ИЯЛИ.
«Мы не можем сказать, что поэзию Дэрдменда знают также, как поэзию Тукая»
— Поменявший мышление татарского народа, воспитавший его самосознание, открывший новый путь развития татарской культуры, запустивший такие издания как «Вакыт» и «Шура», поддержавший морально и финансово немало людей, — так поэта описала профессор Дания Загидуллина. — Поэзия Дэрдменда поражала, удивляла, радовала глубиной мыслей, масштабом философии, смыслом, запрятанном в символах, звучанием, музыкальностью уже с первых строк.
Поэтому, отметила Загидуллина, поэта-промышленника не «убирали» из литературоведения полностью даже в советское время. После революции о нем писал Галимджан Ибрагимов. В 1964 году археограф Миркасым Усманов сделал полную библиографию журнала «Шура» и передал в библиотеку имени Лобачевского. В 1980-е наследием и поэта, и семьи Рамеевых занялся писатель Лирон Хамидуллин.
— Но на сегодняшний день мы не можем сказать, что поэзию Дэрдменда знают так же, как поэзию Тукая, — резюмировала Загидуллина.
Хотя это фигуры, безусловно, равнозначные, считают многие. К слову, Дом татарской книги три года назад запустил интернет-проект, собрав стихи поэта на специальном сайте. Из последних громких проектов, связанных с именем поэта, — спектакль «Дәрдемәнд», в ходе которого хореограф Нурбек Батулла танцевал, при этом из сделанных безболезненным способом ран по его телу сочилась кровь. Жертвенность и самоочищение. Акция была показана дважды — в Галерее современного искусства и Национальной библиотеке РТ.
— Эти вещи в экспозиции — от внука первого сына поэта, Искандера Рамеева, по имени Бату, — указал Хамидуллин. — Когда открывался IT-парк имени Башира Рамеева (Бату — его племянник), он пообещал передать эти вещи музеям Татарстана. Вообще, часто говорят, что у Дэрдменда нет связи с Татарстаном. Но, к примеру, на улице Марджани и сейчас стоит дом Ахмеда Хусаинова. Дэрдменд всегда останавливался у него. К сожалению, Бату в эти дни не смог приехать. Может, есть обида.
Впрочем, в Доме татарской книги отвечают, что при должном старании, у них может разместиться и постоянная экспозиция, посвященная Дэрдменду. Вопрос лишь в экспонатах, которые, вероятно, могли бы продать Татарстану потомки поэта.
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