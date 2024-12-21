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Владимир Путин провел телефонный разговор с Рустамом Миннихановым

19:53, 21.12.2024
Владимир Путин провел телефонный разговор с Рустамом Миннихановым
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщили в пресс-службе Красного Кремля.

Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны.

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

Елизавета Пуншева

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