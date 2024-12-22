Туман, гололед и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 22 и 23 декабря
Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе вечером 22 декабря, а также ночью и днем 23 декабря.
По данным метеорологов, местами по республике, включая Казань, ожидаются:
- туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее;
- гололед;
- на дорогах гололедица, местами сильная.
Власти призывают жителей быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах и пешеходных тротуарах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — носить нескользящую обувь.
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