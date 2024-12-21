Для жителей ЖК «Манхэттен» открыли горячую линию

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Для жителей казанского ЖК «Манхэттен» открыли горячую линию по вопросам размещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов.



Горячая линия работает по номеру: 223-21-11 доп. 22132.

— Пока ведутся работы, жители могут обращаться по номеру для уточнения всех деталей. Также по номеру можно узнать, где находится пункт временного размещения, — добавили в пресс-службе.

Двумя часами ранее круглосуточную горячую линию по вопросу размещения открыли для жителей ЖК «Лазурные небеса». Работы в ЖК будут проводиться до утра. В здание никого не пустят, добавили в пресс-службе.

Елизавета Пуншева