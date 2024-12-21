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В ЖК «Манхэттен» в результате атаки БПЛА пострадал элемент здания

11:31, 21.12.2024
В ЖК «Манхэттен» в результате атаки БПЛА пострадал элемент здания
Фото: Дарья Пинегина

В ЖК «Манхэттен» беспилотник попал в шпиль, пострадал элемент здания. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Все коммуникации при этом работают. Пострадавших нет.

— Переселение не потребовалось, однако подготовили пункты временного размещения, которые предложили эвакуированным, — добавили в администрации.

Елизавета Пуншева

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