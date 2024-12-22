Хуснуллин: трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2026 году

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трасса М-12 «Восток» будет продлена до Тюмени в 2026 году. Об этом он заявил журналистам на открытии обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД, пишет ТАСС.

По словам Хуснуллина, к середине лета 2025 года будет открыта связка между трассой М-12 и дорогой в Свердловской области (участок Дюртюли — Ачит). Далее, в 2026 году, трасса М-12 будет продлена до Тюмени.

Вице-премьер отметил, что существующая дорога до Тюмени является двухполосной и проходит через населенные пункты. В настоящее время началось строительство обходов населенных пунктов, и эта работа будет продолжена по всей трассе до Владивостока. Средства на развитие магистрали уже заложены в шестилетнем плане.

Ранее, в ноябре, Хуснуллин сообщал о планах продлить трассу М-12 до Екатеринбурга в 2025 году, а через год — до Тюмени.

Напомним, что движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Общая протяженность трассы от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.