На олимпиаду по татарскому языку в Татарстане выделили более 8,8 млн рублей
Заказчиком выступило Министерство образования и науки республики
В Татарстане на проведение Международной олимпиады по татарскому языку выделили более 8,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступило Министерство образования и науки республики. Олимпиаду проведут в рамках реализации государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан».
Участниками смогут стать граждане России и зарубежных стран:
- обучающиеся 8—11-х классов образовательных организаций муниципальных образований Татарстана (победители и призеры заключительного этапа республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе в текущем учебном году);
- обучающиеся 8—11-х классов образовательных организаций других субъектов России (победители и призеры межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе в текущем учебном году);
- обучающиеся воскресных школ субъектов России, за исключением Татарстана (по результатам интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ);
- обучающиеся и студенты зарубежных стран (по результатам интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ и дистанционного собеседования).
Олимпиада будет длиться четыре дня. Участников ждут открытие и просмотр спектакля, письменный и устный туры по татарскому языку и татарской литературе, защита проектных работ, обзорная экскурсия по столице Татарстана с посещением Казанского кремля. Также для школьников и студентов проведут встречу со знаменитыми артистами, певцами или писателями. Торжественное закрытие пройдет в рамках Форума родного языка.
Напомним, представители Татарстана выиграли почти 10 млн рублей по итогам финала «Большой перемены» среди старшеклассников. Четыре десятиклассника получили по миллиону рублей. Школьники 8—9-х классов выиграли по 200 тысяч рублей.
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