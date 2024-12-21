На олимпиаду по татарскому языку в Татарстане выделили более 8,8 млн рублей

Заказчиком выступило Министерство образования и науки республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на проведение Международной олимпиады по татарскому языку выделили более 8,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило Министерство образования и науки республики. Олимпиаду проведут в рамках реализации государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан».

Участниками смогут стать граждане России и зарубежных стран:

обучающиеся 8—11-х классов образовательных организаций муниципальных образований Татарстана (победители и призеры заключительного этапа республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе в текущем учебном году);

обучающиеся 8—11-х классов образовательных организаций других субъектов России (победители и призеры межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе в текущем учебном году);

обучающиеся воскресных школ субъектов России, за исключением Татарстана (по результатам интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ);

обучающиеся и студенты зарубежных стран (по результатам интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ и дистанционного собеседования).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, на олимпиаду будут допущены студенты татарстанских и российских вузов по результатам интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ и дистанционного собеседования.





Олимпиада будет длиться четыре дня. Участников ждут открытие и просмотр спектакля, письменный и устный туры по татарскому языку и татарской литературе, защита проектных работ, обзорная экскурсия по столице Татарстана с посещением Казанского кремля. Также для школьников и студентов проведут встречу со знаменитыми артистами, певцами или писателями. Торжественное закрытие пройдет в рамках Форума родного языка.

Напомним, представители Татарстана выиграли почти 10 млн рублей по итогам финала «Большой перемены» среди старшеклассников. Четыре десятиклассника получили по миллиону рублей. Школьники 8—9-х классов выиграли по 200 тысяч рублей.

Галия Гарифуллина