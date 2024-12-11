Марат Айзатуллин: «Падение продаж — 40%, застройщики начинают уходить с рынка»

Глава Минстроя РТ доложил о проблемах в стройотрасли, но в Татарстане «пока ситуация стабильная»

Фото: предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

План по вводу жилья Татарстан уже выполнил, по итогам декабря сдадут 3,45 млн кв. м доложил журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Однако этот год принес серьезные испытания всей стройотрасли России, признал он. Во втором полугодии, с потерей главного драйвера продаж — льготной ипотеки, сильно просел рынок недвижимости. Начались проблемы и у застройщиков на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вместе мы должны эту тяжелую ситуацию пройти»

Традиционную встречу с журналистами под конец года глава татарстанского Минстроя открыл, обрисовав ситуацию в отрасли и на рынке недвижимости. Объем строительных работ в республике за год вырос на 8%, достигнув 813,6 млрд рублей.

— Если сравнивать с 2023 годом, тогда было 708,1 млрд, то есть произошел значительный рост. Хотя не все так просто было в строительной отрасли в этом году, с учетом высокой ключевой ставки Центробанка, — заметил Марат Айзатуллин.

Говоря о других показателях, министр отметил дефицит строителей — среднесписочная численность работников по итогам января — октября 2024-го, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, упала на 7,4% и составила 86 тысяч человек. В то же время зарплата в отрасли увеличилась на 27,5%, до 63,48 тысячи рублей.

предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

План по вводу жилья Татарстан уже выполнил, сдав 3,2 млн кв. м на сегодня, из них 2,3 млн, или 17 037 домов — по линии ИЖС. Еще 756 тыс. кв. м, или 128 многоквартирных домов — в рамках коммерческого строительства, где план выполнен на 80%. По социальной ипотеке годовой план республика выполнила на 88%, сдав 31 дом из 56. Суммарная площадь новостроек по программе — 142 тыс. кв. м.

Кстати, к концу года объем ввода жилья в РТ вырастет до 3,45 млн кв. м, что немного превысит прошлогодний показатель (3,43 млн). По этому показателю Татарстан опережает другие регионы в ПФО и находится на пятом месте по России, обеспечивая 3,5% в общей доле по стране.

Несмотря на эти достижения, год у строителей выдался крайне тяжелым, особенно во второй половине, сообщил министр. С отменой массовой льготной ипотеки рынок недвижимости в стране и Татарстане, в частности, сильно просел.

— По России падение продаж составило 30—40% — это большие цифры, застройщики уже начинают уходить с рынка. Но у нас пока ситуация стабильная, [серьезных проблем] мы не видим. Периодически собираемся с нашими застройщиками, смотрим, какая текущая ситуация, анализируем. Для нас главная задача, чтобы не было обманутых дольщиков. Я думаю, с этой задачей мы справимся. Будем регулировать, искать какие-то подходы, — заявил Марат Айзатуллин.

«По России падение продаж составило 30—40% — это большие цифры, застройщики уже начинают уходить с рынка», — заметил министр. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, не сидят на месте и федералы — предлагают изменения в законодательстве для поддержки стройотрасли. «Думаю, скоро внесут проект. Наши депутаты активно принимают участие, вместе мы должны эту тяжелую ситуацию пройти. Да, будет непросто, но в конце все будет хорошо», — уверен глава Минстроя РТ.

Республика ждет новую программу по школам и детсадам

Градостроительный потенциал республики за год также значительно вырос — на 17%. По состоянию на 10 декабря 2024 года он составил 4,989 млн «квадратов» или 536 разрешений, в то время как годом ранее было 4,264 млн кв. м и 527 разрешений.

Рост демонстрирует и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Прогнозный объем услуг, реализуемый организациями ЖКХ, в этом году увеличился на 12%, до 63,6 млрд рублей против 56,6 млрд в прошлом году. Правда, кадровый голод наметился и в этой отрасли: среднесписочная численность работников за 6 месяцев этого года упала на 2,4%, до 26,89 тысячи человек. Хотя средняя зарплата выросла на 17,9%, до 49,27 тысячи рублей.

В течение года в республике реализовали 44 республиканские программы, 6 национальных проектов и 4 государственные программы, охватив 3 696 объектов на 154,8 млрд рублей. «В этом году это рекордная сумма, очень внушительная для двух наших заказчиков — ГИСУ РТ и ГУИС РТ», — отметил министр.

За год в Татарстане построили 8 школ и 3 учебных корпуса почти на 10 тысяч мест, а также 10 детских садов на 2 200 мест. Капитально отремонтировали 236 объектов образования. Большие планы и на будущий год, причем для их реализации, возможно, появится новый инструмент.

За год в Татарстане построили 8 школ и 3 учебных корпуса почти на 10 тысяч мест. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— По строительству школ и детсадов мы ждем новую программу. Пока федералы ее не озвучили, мы ее ждем. Соответственно, после этого будет принято решение по строительству объектов образования, — пояснил Марат Айзатуллин.

Когда откроют новое здание театра Камала

В рамках благоустройства общественных пространств в этом году в республике обновили 64 парка на 2,35 млрд рублей. Среди них бульвар по ул. Серова в Казани, а также набережная в Альметьевске. Всего за период действия программ, с 2015 по 2023 годы, в Татарстане благоустроили 435 парков на 20,89 млрд рублей.

По программе «Наш двор» в порядок привели 835 дворов на 10 млрд. Капитальным ремонтом были охвачены 749 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании на общую сумму 8,3 млрд рублей. Знаковыми строительными объектами года министр назвал детский парк «Елмай», который уже открыли, а также новое здание театра Камала, над которым строители еще работают.

Одним из знаковых строительных объектов года министр назвал новое здание театра Камала, над которым строители еще работают. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Строительство театра идет к завершению. До конца года строительно-монтажные работы должны полностью завершить. Потом будем обкатывать объект, чтобы в новом году испытать его уже вместе с артистами, — сообщил министр, а позже, отвечая на вопрос: когда же все-таки увидим камаловцев на новой сцене, отшутился, — Когда я стану министром культуры.

Марат Айзатуллин напомнил, что процесс строительства долгий и кропотливый — просто возвести здание недостаточно. Впереди еще долгий процесс согласования всех строительных объемов и процедур. Тем не менее заключение о соответствии строительным нормам (ЗОС) объект получит скорее всего до нового года, добавил он.