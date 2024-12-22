Сегодня в Татарстане открыли объездную трассу вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов

Это скоростная четырехполосная трасса протяженностью 81 километр с мостом через Каму

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. Он заявил о высокой востребованности трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани и подчеркнул, что ее развитие в восточном направлении будет продолжено. В открытии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Объездная дорога вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов представляет собой скоростную четырехполосную трассу протяженностью 81 километр. В состав дороги входят 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

— Практически год назад, в конце декабря был введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 млн автомобилистов и перевезено свыше 70 млн тонн грузов, — отметил Путин в ходе церемонии открытия новых объектов транспортной инфраструктуры.

Он также добавил, что трасса М-12 будет развиваться дальше в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток.