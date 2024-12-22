Топ-10 научных прорывов, больные диснеевские принцессы, рекорд китайских космонавтов

Новости науки за неделю с 16 по 22 декабря 2024 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Топ-10 событий научного года, по версии Science

«Мастодонты» мировой научной журналистики подводят итоги года. Среди них — журнал Science. Предлагаем посмотреть, как выглядит его топ-10.

Главным прорывом года Science называет недавнюю новость о том, что появилась новая стратегия доконтактной профилактики ВИЧ — инъекция ленкапавира, защищающая от инфекции на полгода.

Октябрьская новость о том, что первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя Starship наконец-то удалось вернуться на стартовый стол — детище SpaceX Илона Маска роборука поймала с первой же попытки.

Новые методы анализа древних геномов человека позволили проследить родственные связи до десятой степени (к примеру, это пятиюродный дядя). А это, в свою очередь, позволит понять, как были организованы древние общества и как мигрировали древние люди.

CAR-T-терапию стали использовать не только для лечения рака, но и в терапии аутоиммунных болезней. В феврале немецкие медики успешно использовали ее у пациентов с красной волчанкой — и ученые считают, что это новая глава в терапии аутоиммунных недугов.

«Джеймс Уэбб» уже третий год раскрывает тайны Вселенной, пытаясь добыть данные о первом миллиарде лет ее жизни.

В Америке разработали инсектицидный спрей для сельского хозяйства, который работает строго таргетно. Уничтожает не всех насекомых подряд (включая и не-вредителей), а только колорадского жука. Спрей изготовлен таргетно, на основе РНК. Теперь эту технологию адаптируют для борьбы с бабочками-вредительницами.

Физики нашли новый тип магнетизма: кроме ферромагнетизма и антиферромагнетизма, экспериментально подтвержден еще и альтермагнетизм. По оценкам физиков, альтермагнетиков в мире есть не менее двух сотен. Это вдвое больше, чем известно ферромагнетиков.

Ученые нашли новую органеллу (составную часть живой клетки) — нитропласт. Нитропласты есть у некоторых морских водорослей, они помогают азотфиксации. Раньше считалось, что азотфиксацией «владеют» только бактерии и археи. Ученые считают: когда они поймут, как нитропласт взаимодействует с клеткой-хозяином, это поможет создавать новые сельхозкультуры, которым не нужны будут клубеньковые бактерии для фиксации азота. Необходимость в азотных удобрениях исчезнет!

В 2024 году было опубликовано исследование геологов, которое выдвигает гипотезу: рельеф внутри континентов создается путем движения волн в мантии Земли.

И еще одно важное, с точки зрения редакторов Science, исследование показало, что многоклеточные организмы-эукариоты появились на 600 миллионов лет раньше, чем было принято считать — более 1,6 миллиарда лет назад.

В топе научных прорывов года — новая антивирусная терапия, инсектицид на основе РНК, открытие новой клеточной органеллы, экспериментальное подтверждение третьего типа магнетизма и другие. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Уходим от депрессии со скоростью 10 тысяч шагов в день

На этой неделе был опубликован результат любопытного метаанализа: международная группа изучила данные 33 исследований, в которых участвовали 100 тысяч человек. Их целью было понять общие тенденции влияния ходьбы на психическое здоровье. Укрепление здоровья соматического вопросов у ученых не вызывает, его взаимосвязь с регулярным движением доказана неоднократно. Поэтому их интересовала польза аэробных нагрузок (в частности, ходьбы) для психики.

Выяснилось, что если проходить более 5 000 шагов в день, то риск развития депрессии снижается. Эти выводы ученые сделали, сопоставив данные об общей физической активности, количестве ежедневно проходимых шагов и симптомах депрессии (их оценивали стандартизованными методиками). У них получилась, что проявленность симптомов депрессии обратно пропорциональна количеству пройденных шагов. То есть чем больше ходить, тем меньше депрессии, и наоборот. Такие данные показали все 33 изученных публикации.

Чем больше ежедневных шагов совершали испытуемые, тем лучше они себя чувствовали. Исследование говорит о том, что каждая дополнительная тысяча шагов в день уменьшает вероятность возникновения депрессивных симптомов.

Теперь мы знаем, что делать!

Исследование говорит о том, что каждая дополнительная тысяча шагов в день уменьшает вероятность возникновения депрессивных симптомов. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Рекорд по продолжительности выхода в открытый космос — у тэйконавтов

На этой неделе был побит исторический рекорд по продолжительности пребывания человека в открытом космосе. Его установили тэйконавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун, которые работают на космической станции «Тяньгун» (название станции переводится как «Небесный дворец»). Китайцы вышли из своего «дворца» на целых 9 часов и 6 минут. А значит, на 10 минут побили рекорд астронавтов NASA Джеймса Восса и Сьюзан Хелмс в 8 часов 56 минут, установленный в 2001 году.

Скафандры для внекорабельной деятельности, которыми снабжены тэйконавты, тоже носят поэтическое название. Их название — «фэйтянь» — переводится как «парящий в небе». Разумеется, китайские космонавты не просто парили в открытом космосе для собственного удовольствия. Они с риском для жизни выполняли наружные работы на инфраструктуре своей космической станции — например, установили устройства для защиты от космического мусора.

Напомним, китайская многомодульная орбитальная станция работает в космосе с 2011 года.

Китайцы вышли из своего «дворца» на целых 9 часов и 6 минут. А значит, на 10 минут побили рекорд астронавтов NASA Джеймса Восса и Сьюзан Хелмс в 8 часов 56 минут. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

У Белоснежки — депрессия, у Бэлль — бешенство, у Рапунцель — алопеция

Медики из Университета Твенте (Нидерланды) описали риски, которым подвергались в течение жизни диснеевские принцессы. Они пристально изучили условия, в которых жили принцессы из мультфильмов Disney, и предположили, какими заболеваниями они страдали бы, если бы всё описываемое происходило взаправду.

Белоснежка до встречи с гномами живет в социальной изоляции и практически ни с кем не общается. Это чревато риском сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревожности и даже ранней смерти. Встреча с гномами риски снизила, но отравленное яблоко в реальной жизни может и убить.

Принцесса Жасмин тоже не сказать чтобы пресыщена общением с кем-либо, кроме прислуги, так что ей тоже смело «диагностировали» одиночество, которое приводит к депрессии, нарушению регуляции иммунной системы. А домашний тигр Раджа может стать не только источником положительных эмоций, но и зоонозной инфекции.

Белль рискует подхватить от своего Чудовища бруцеллез или даже бешенство. Золушка со своим «профессиональным» бэкграундом клинера в реальной жизни наверняка имела бы профессиональное заболевание легких. А фея, осыпав ее блестками, попутно одарила содержащимися в них микропластиком и алюминием, которые могут осесть в легких и ускорить старение организма.

Фея, осыпав Золушку блестками, попутно одарила микропластиком и алюминием, которые вызовут преждевременное старение . сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

У Рапунцель высок риск тракционной алопеции (а значит, она рискует потерять свою косу, если будет использовать ее в качестве троса), а принцесса Мулан слишком часто сталкивается с насилием и психологическим давлением, что увеличивает вероятность психических отклонений. Прыжок Покахонтас с высоты в 252 метра привел бы в лучшем случае к серьезным травмам и переломам.

Но впереди всех по страшным рискам — Аврора. Казалось бы: что такого? Ведь она всего лишь спит, да спит себе спокойно. Но нет. Отсутствие физической активности — прямая дорога к ожирению, диабету, инсульту и инфаркту. Не говоря уже о пролежнях и об атрофии мышц.

«Больничная одежда» расчеловечивает пациентов

Психологи из Оклендского университета провели любопытный эксперимент, в котором выяснилось, что одевать пациентов в больничную одежду — не самый гуманный по отношению к ним подход. 74 добровольца участвовали в эксперименте: они имитировали процедуру поступления в стационар и проходили «собеседование» с интернами. Половина из них была в их собственной одежде, а половину переодели в больничные рубашки. Зачем проводится эксперимент, не сказали ни «пациентам», ни медикам. Все интервью были записаны, а потом проанализированы с использованием специально написанной для этого программы. Считали общее количество произнесенных слов и их эмоциональную окраску. А еще участникам было предложено заполнить опросник, чтобы оценить проведение «собеседования». Все отрицательные впечатления исследователи охарактеризовали как «дегуманизирующий» (или расчеловечивающий) опыт.

Выяснилось, что люди в больничных рубашках произносили в среднем 252 слова во время интервью, в то время как одетые в обычные вещи — в среднем 330. Кроме того, переодетые люди признались, что им было неловко, они чувствовали себя уязвимо и неуверенно, пережили негативные ощущения. Некоторые даже признались, что, находясь в больничной рубашке, чувствовали дисбаланс в силе и власти между собой и медиком.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Психологи из Окленда таким образом доказали: действительно пациенты клиник чувствуют себя хуже, находясь в стандартизованной больничной одежде. Так что лучше им позволять носить то, что они принесут из дома (как принято и в большинстве российских клиник). Переодевать пациентов в больничную рубашку имеет смысл, только если предстоит операция, или в иных особых случаях.

