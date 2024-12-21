Рустам Минниханов: «Мы возмущены массированной атакой БПЛА»

Раис Татарстана провел координационное совещание об атаке беспилотников

Фото: скриншот видео пресс-службы раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел координационное совещание с правоохранительными органами об атаке беспилотников на Казань. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Конечно, мы возмущены массированной атакой БПЛА. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома. Из восьми беспилотников только три были нацелены ОПК. Они пошли другим путем — били по жилым домам. Сегодня суббота — многие отдыхают дома, — заявил Минниханов.

Оперативные службы эффективно мобилизовались, поэтому удалось взять под контроль. Раис Татарстана заверил, что жителям пострадавших домов оказывается вся необходимая помощь. Ситуация стабильная.

В ходе совещания глава региона с правоохранительными органами обговорили необходимые меры для того, что минимизировать угрозы.

— Я обращаюсь к гражданам. Будьте спокойны — все меры будут приняты. Есть повреждения окон, автомобилей. Эти проблемы тоже будут решены, — заверил Минниханов.

Елизавета Пуншева