Глава Башкортостана заявил о готовности оказать помощь Татарстану

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА на Казань. Заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

— Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению, — написал он.

Хабиров добавил, что Башкортостан готов оказать Татарстану всю необходимую помощь.

— Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв, — заявил он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сделал заявление в связи с атакой беспилотников на Казань. По его словам, на данный момент «развернуты все силы».

Елизавета Пуншева