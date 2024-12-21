Глава Башкортостана заявил о готовности оказать помощь Татарстану
Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА на Казань. Заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.
— Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению, — написал он.
Хабиров добавил, что Башкортостан готов оказать Татарстану всю необходимую помощь.
— Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв, — заявил он.
Раис Татарстана Рустам Минниханов сделал заявление в связи с атакой беспилотников на Казань. По его словам, на данный момент «развернуты все силы».
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