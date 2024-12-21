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Глава Башкортостана заявил о готовности оказать помощь Татарстану

11:25, 21.12.2024
Глава Башкортостана заявил о готовности оказать помощь Татарстану
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА на Казань. Заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

— Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению, — написал он.

Хабиров добавил, что Башкортостан готов оказать Татарстану всю необходимую помощь.

— Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв, — заявил он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сделал заявление в связи с атакой беспилотников на Казань. По его словам, на данный момент «развернуты все силы».

Елизавета Пуншева

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