События недели: отравление в «Ривьере», больше стобальников ЕГЭ и разбушевавшаяся стихия

Чем запомнятся уходящие семь дней в республике

Фото: Максим Платонов

Одной из резонансных новостей уходящей недели в Татарстане стало массовое отравление людей парами хлора в аквапарке «Ривьера». Кроме того, Казань вновь затопило во время проливных дождей, а сильным ветром сорвало крыши со зданий, повалило деревья, в результате несколько человек пострадали. В Минобрнауки республики подвели итоги сдачи единого госэкзамена — результаты по сравнению с прошлым годом улучшились, чего не скажешь об итогах аттестации девятиклассников. В отличие от других регионов темпы прироста случаев заражения коронавирусом в республике, согласно официальной статистике, одни из самых низких в России. Зато по росту цен Татарстан обошел всю страну — цены с начала года выросли более чем на 7%. Об этом и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Отдых в «Ривьере» едва не обернулся трагедией

ЧП произошло в самом начале недели в казанском аквапарке «Ривьера» — хлором отравились 5 детей и 1 взрослый, приехавшие на отдых из разных регионов страны, некоторым потребовалась госпитализация.

Один ребенок отравился так сильно, что врачам ДРКБ пришлось перевести его в реанимацию и подключить к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Еще двоих детей оставили под наблюдением врачей. Женщина, которая попала в горбольницу №7, от госпитализации отказалась, как и еще трое детей от 6 до 11 лет: их состояние врачи оценили как удовлетворительное, без угрозы жизни и здоровью.

Следком РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по ч. 2 ст. 238 УК РФ). Проверку по данному факту начала и прокуратура Ново-Савиновского района Казани, а глава СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Татарстану доклад обо всех обстоятельствах происшествия в казанском аквапарке «Ривьера».



Фото: kazan.land

На следующий день Следком по РТ назвал первого подозреваемого в деле об отравлении хлором в «Ривьере» — был задержан заместитель главного инженера аквапарка Ильдар Гарипов. Но в четверг Ново-Савиновский райсуд Казани отказал в ходатайстве Следственного комитета по избранию меры пресечения для задержанного. Как пояснил его адвокат Нияз Халитов, пока следствие не установило, где, в каком конкретном месте и по какой причине пострадали люди в аквапарке, а значит, нельзя говорить и о чьей-то вине.

Татарстан в режиме ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за жары и засухи вынуждены были ввести уже 42 из 43 районов Татарстана. В конце июня из-за отсутствия дождей его ввели 38 муниципалитетов республики.

Режима ЧС пока избежал Дрожжановский район, но если жара будет держаться и дальше, то под его действие попадет и он, сообщил в эфире программы #ТатарстанОнлайн министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

За две недели июля — 6 тысяч нарушений ПДД

С начала июля камеры фото- и видеофиксации зарегистрировали уже более 6 тысяч нарушений ПДД — водитель или пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: Илья Репин

С 1 июля на автодорогах республики начали работать камеры, которые в автоматическом режиме фиксируют пренебрежение правилами безопасности. Нарушителям грозит штраф в одну тысячу рублей.

Пока в Татарстане работают две камеры, фиксирующие отсутствие ремня безопасности как у водителя, так и у пассажира: одна — на трассе М-7, на отрезке из Казани в Уфу, вторая — на трассе Казань — Оренбург. В дальнейшем их станет больше.



С помощью аэростата с начала года в республике было пресечено 37 нарушений правил дорожного движения: львиная доля из них — 30 случаев — выезд на встречную полосу.



Рост цен в Татарстане

На 7,08% увеличился сводный индекс потребительских цен в июне по отношению к прошлогоднему показателю за этот месяц в Татарстане, а в сравнении с майскими показателями цены выросли почти на 1%. Инфляция в регионе подскочила на 4,44%, а ее показатель за полгода составил без малого 6%.

В целом с начала года цены на продукты питания в республике выросли на 5,1%, на непродовольственные товары — на 5,34%, на услуги — на 2,21%. По отношению к аналогичному периоду 2020-го в июне текущего года цены на продовольственный ассортимент взлетели на 8,22%, на непродовольственные товары — на 8,67%, на услуги — 3,33%.

Фото: Антон Журавлев

В целом, по подсчетам аналитиков, годовой темп прироста цен в Татарстане в прошлом месяце обошел показатель не только в ПФО (6,73%), но и по всей России, где динамика роста составила 6,5%. Сильнее всего подорожали овощи — морковь, свекла и картофель, а также кондитерские изделия и мясная продукция. Что касается непродовольственных товаров, то тут в лидерах по удорожанию — стройматериалы, мебель и новые автомобили.

Непогода в Казани нанесла ущерб

Во вторник Казань, как и обещали синоптики, вновь накрыл ливень, сопровождавшийся сильным ветром, порывы которого достигали 17 м/с.

В итоге порывами снесло крышу одного из административных зданий. Ветер валил и деревья — на ул. Лаврентьева береза упала на стоящую рядом с ней машину.

Пострадали от падения деревьев и люди: на улице Максимова дерево упало на двух женщин и ребенка — мальчик получил царапины от веток, а двух пожилых женщин пришлось госпитализировать.

Из-за скопления дождевой воды на дорогах вновь встали трамваи четырех городских маршрутов. Некоторые казанцы решили воспользоваться ситуацией и занялись сабсерфингом на затопленных улицах.

Для удобства и комфорта

200 дворов в городах Татарстана вошли в список приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор».

Работы пройдут в Казани в 65 дворах, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе — в 18, в Нижнекамском — в 15, в Альметьевском и Чистопольском районах — в 9. Благоустройство стартует в 2022 году. Территории выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах.

По результатам инвентаризации, принципу комплексности, объединения с другими программами благоустройства и стратегии развития дворовых территорий перечень дополнят исполкомы районов.

Ковид пошел в рост

Татарстан вновь вошел в число регионов России, где за сутки фиксируется наименьший прирост новых случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, он составил 0,2%. При этом с 25 июня в республике начался рост заболеваемости — впервые с марта число заболевших коронавирусом приблизилось к полусотне и выше.

Несколько снизились темпы вакцинации: если на прошлой неделе регистрировались рекордные показатели числа привившихся — свыше 14 тысяч в сутки, то на этой неделе прививались в среднем около 10 тысяч человек в сутки. При этом обязательную вакцинацию власти региона вводить пока не планируют.

Дефицита противокоронавирусной вакцины, чего так опасались в Минздраве неделю назад, не возникло: в республику на днях поступило 33 тыс. доз вакцины, и перебои с поставками не ожидаются, так как вакцины и дальше будут поступать системно, сообщила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: Максим Платонов

Также в Татарстане продолжат проводить вакцинацию во дворах домов, где чаще всего прививаются пожилые люди, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. С начала массовой вакцинации от коронавируса привились 709 203 жителя республики, из них 459 289 получили второй компонент препарата. Как он отметил, в ближайшее время в регион поступит новая вакцина — ожидается около 50 тысяч доз препарата.

Мусульмане Татарстана отметят Курбан-байрам

20 июля Курбан-байрам в Татарстане пройдет в обычном режиме, хотя и регистрируется рост случаев заражения COVID-19.

Главное условие — в мечети должны находиться не более 100 прихожан. А вот в Москве службу проведут только в Московской соборной мечети и без прихожан: мусульманам посоветовали «создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи» и самостоятельно совершить намаз, а традиционную праздничную проповедь председателя ДУМ России Равиля Гайнутдина будут в прямом эфире транслировать в сети Интернет и на телеканалах.

В мечетях республики утренний намаз начнется в 2.30 утра, в 3.30 состоится проповедь перед гает-намазом, в 4 утра начнется сам гает-намаз. В 4.05 будет проповедь на арабском языке, в 4.30 — обряд жертвоприношения.

Фото: Ринат Назметдинов

Выпускники 11 классов улучшили показатели ЕГЭ, а девятиклассники «скатились»

256 школьников Татарстана, сдававших ЕГЭ в этом году, получили по итогам экзаменов 100 баллов.

Численность стобалльников в республике выросла на 17 человек в сравнении с прошлогодним показателем. 100 баллов по одному предмету получили 234 человека, из которых 20 — выпускники прошлых лет. 200 баллов по двум предметам получили 11 нынешних выпускников. В итоге Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу стобалльников. В этом году единый госэкзамен сдавали 16 830 человек.

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в этом году получили 2 455 выпускников — на 19 больше, чем в прошлом. На 95 человек в этом году выросло число претендентов на медаль «За особые успехи в учении».

Что касается 36 060 выпускников 9-х классов, то в этом году они не сдавали экзамены по выбору. ГИА провели лишь по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. И результаты оказались ниже показателей 2019 года. Средние оценки по двум этим предметам снизились на 0,17 и 0,38, а 3 082 выпускника вообще получили на экзаменах неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. Шанс пересдать и получить удовлетворительный результат они получат в сентябре.