Минсельхозпрод РТ: режим ЧС из-за жары и засухи введен в 42 районах Татарстана

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане на сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации введен уже в 42 районах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

По его словам, режим ЧС не введен только в Дрожжановском районе. Но если жара будет держаться и дальше, то под его действие попадет и этот муниципалитет, добавил Зяббаров.

Напомним, 30 июня появилось распоряжение президента Татарстана Рустама Минниханова о введении режима ЧС в республике из-за жары — в список попали 38 районов. «Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения», — отметил он.

Татьяна Демина