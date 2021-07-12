В ДРКБ остаются двое детей после отравления хлором в аквапарке «Ривьера»

В Казани двое детей остаются в ДРКБ под наблюдением врачей после отравления хлором в аквапарке «Ривьера». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Трое детей, которых доставили из аквапарка, от госпитализации отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в больницу также попал один взрослый. Женщина была госпитализирована в ГКБ№ 7 и сейчас находится на обследовании.

Следком РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по ч. 2 ст. 238 УК РФ). На месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства случившегося. Прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку по данному факту.



Татьяна Леухина