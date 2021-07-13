Стихия в Казани: последствия ливня и сильного ветра на фото и видео

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Этого стоило ожидать, или Штормовое предупреждение

Сегодня в Казани, как и обещали синоптики, разбушевалась непогода: сильный ветер и дождь, гроза и гром. Татарстанцев об ухудшении погоды предупредили накануне — объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на территории Татарстана, в том числе в Казани, местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. В период с 13 до 22 часов прогнозируется локально шквал до 24 м/с.

О том, что сегодня днем не стоит выходить на улицу лишний раз без нужды, предупредили и в мэрии Казани. Жителей призвали быть осторожными и беречь себя.

Так, что крышу сносит

Погода начала стремительно ухудшаться ближе к полудню: небо заволокло тучами, ветер усилился. Буквально через пару минут порывы стали настолько сильными, что деревья клонило к земле, а из пыли образовывались целые вихри.

Казанцы уже начали делиться кадрами сегодняшней стихии. Сверкающие молнии появились в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.

В самый разгар стихии люди задумались о ее последствиях, а именно о затоплении дорог и выходе рабочих на очистку засорившихся ливневок. «Ливневщиков» горожане уже провозгласили героями.



Ветер сегодня нанес ущерб. Жители Казани сообщили: порывами снесло крышу одного из зданий. Судя по кадрам, речь идет об Управлении Министерства юстиции РФ по Татарстану (хотя в соцсетях строение уже приписали и к Минэкологии, и к зданиям суда). Из-за этого образовалась пробка на улице Космонавтов.



Ветер повалил и деревья. На улице Лаврентьева береза упала прямо на припаркованную рядом с ней машину.

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Максимальные порывы ветра зафиксированы в Тетюшском районе Татарстана — 20 м/с, в Казани они достигали 17 м/с.

Пострадали от падения деревьев и люди. Так, в Казани на улице Максимова дерево упало на двух женщин и ребенка, сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Их состояние уточняется. По предварительным данным, у мальчика царапины от веток, две пожилые женщины госпитализированы.

Из-за скопления дождевой воды на улице Тукая в 12.21 встали трамваи №5 и №5а. С 12.13 стояли трамваи маршрутов №1 и 6 на улице Соловецких Юнг, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Дождь шел менее часа, но успел оставить свой «след. Дорожные службы, как и предсказывалось, вышли на очистку ливневок — дороги вновь затопило. Работы проводили на улицах Ибрагимова и Гагарина.

В мэрии Казани добавили, что ливневки очищают также на улицах Камала, Танковой, Восстания, пр. Победы, Мавлютова. Там убрали траву, листья и случайный мусор.

Казанцы жаловались и на подтопление на Право-Булачной улице. Но в мэрии заявили, что «в момент сильного ливня одномоментно вода не может уйти». Воды на участке уже нет.

От субботы до среды

Похожая ситуация в Казани наблюдалась и в прошлую субботу, 10 июля. Сильнейший ливень затопил дороги и дворы, что для горожан уже и не является сюрпризом — к последствиям дождей они уже привыкли.

В Казани сильный ветер повалил несколько деревьев, в Набережных Челнах возле ТЦ «Торговый квартал» упал башенный кран, в результате чего погибла женщина-крановщица. Она скончалась до приезда скорой помощи. При падении башенный кран повредил ограждение строительной площадки.



Фото: Татьяна Демина (архив)

Не обошлось в прошлую субботу и без подтоплений. Дорожники очищали ливневки на проспекте Победы и в центре Казани.

Татьяна Демина