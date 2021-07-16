В Татарстане с начала года пресекли почти 40 нарушений ПДД с помощью аэростата

С начала 2021 года Госавтоинспекция МВД по Татарстану вместе с Росгвардией с помощью аэростата пресекла 37 нарушений правил дорожного движения. В том числе 30 случаев выезда на встречную полосу.

Всего ГИБДД провело пять профилактических мероприятий с использованием летательных аппаратов. Инспекторам удалось также задержать одного водителя, управлявшего автомобилем в пьяном виде.

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и соблюдать правила дорожного движения.



В Казани за 15 июля произошло 93 ДТП. 88 из них — с материальным ущербом, в пяти случаях — с пострадавшими. Произошло два наезда на препятствие, падение пассажира в троллейбусе, наезд на пешехода и столкновение.

Татьяна Демина