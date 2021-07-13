Курбан-байрам-2021: онлайн в Москве, офлайн в Казани, длинные выходные в Чечне и Уфе

Фото: Ринат Назметдинов

Как регионы отреагировали на призыв Москвы провести Курбан-байрам онлайн



В этом году Курбан-байрам пройдет 20 июля, и празднование приходится на период роста заболеваемости COVID-19 — в связи с этим во многих регионах вопросы организации праздника регламентируются отдельно. Наиболее жесткие ограничения установлены в Москве — Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ постановил провести праздничную молитву в Курбан-байрам в Москве только в Московской соборной мечети, без прихожан из-за эпидемиологической ситуации. Мусульманам рекомендовали «создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи» и самостоятельно совершить намаз. Праздничную проповедь председателя ДУМ России Равиля Гайнутдина будут транслировать в онлайне и по телеканалам.

Фото: Руслан Давлетшин

Духовные управления мусульман в регионах, входящие в ДУМ РФ (а это, напомним, далеко не все регионы), решение о порядке празднования принимают самостоятельно, исходя из сложившейся ситуации с СOVID-19 в субъекте.

Большинство регионов с крупными сообществами мусульман уже озвучили ограничения, с которыми у них пройдет Курбан-байрам. В большинстве случаев закрытия мечетей они не предполагают, хотя пускать туда будут в масках и с учетом соблюдения социальной дистанции и норм заполняемости помещений в регионе.

В Карачаево-Черкесии праздник пройдет без традиционных гуляний, но с открытыми для посещения мечетями. «Призыв к верующим на Курбан-байрам: сначала со своим ковриком и маской прийти в мечеть, а потом — домой. Это актуально для всех регионов Кавказа», — говорил «РИА Новости» председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Однако перед этим, 12 июля, в мечетях Карачаево-Черкесии приостановили коллективные намазы.

праздник пройдет без традиционных гуляний, но с открытыми для посещения мечетями. «Призыв к верующим на Курбан-байрам: сначала со своим ковриком и маской прийти в мечеть, а потом — домой. Это актуально для всех регионов Кавказа», — говорил «РИА Новости» председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Однако перед этим, 12 июля, в мечетях Карачаево-Черкесии приостановили коллективные намазы. Башкирию также ждут долгие выходные — глава республики Радий Хабиров предложил сделать выходным в связи с Курбан-байрамом в этом году 19 июля, так что республика будет отдыхать четыре дня — с 17 по 20 июля.

также ждут долгие выходные — глава республики Радий Хабиров предложил сделать выходным в связи с Курбан-байрамом в этом году 19 июля, так что республика будет отдыхать четыре дня — с 17 по 20 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о трех выходных днях в период празднования Курбан-байрама — 19, 20, 21 июля. Однако с 4 июля наполняемость мечетей будет сведена до 50% и попасть внутрь можно будет только в масках и с предъявлением сертификата о вакцинации.

Рамзан Кадыров подписал указ о трех выходных днях в период празднования Курбан-байрама — 19, 20, 21 июля. Однако с 4 июля наполняемость мечетей будет сведена до 50% и попасть внутрь можно будет только в масках и с предъявлением сертификата о вакцинации. В Волгоградской области мечети останутся открытыми, рассказал муфтий региона Бата Кифах Мохамад — есть лишь ограничения по дистанции и маскам. При этом в конце июня региональные власти распорядились максимально снизить число массовых мероприятий, однако муфтий заверил — на проведение Курбан-байрама это не повлияет.

мечети останутся открытыми, рассказал муфтий региона Бата Кифах Мохамад — есть лишь ограничения по дистанции и маскам. При этом в конце июня региональные власти распорядились максимально снизить число массовых мероприятий, однако муфтий заверил — на проведение Курбан-байрама это не повлияет. А Владимирская область пошла по пути Москвы — там ограничат проведение всех массовых мероприятий, трансляцию праздничной молитвы проведут на сайте Владимирского мухтасибата.

пошла по пути Москвы — там ограничат проведение всех массовых мероприятий, трансляцию праздничной молитвы проведут на сайте Владимирского мухтасибата. Зампредседателя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов отметил лишь, что празднование пройдет с ограничениями по количеству людей внутри мечети.

Наиль Шаймарданов отметил лишь, что празднование пройдет с ограничениями по количеству людей внутри мечети. В РДУМ Самарской области также заверили, что «о полном закрытии речи не идет».

В большинстве случаев закрытия мечетей не предполагают, хотя пускать туда будут в масках и с учетом соблюдения социальной дистанции и норм заполняемости помещений в регионе. Фото: Ринат Назметдинов

Не более 100 человек в мечети в Татарстане

В Казани также не идет речи об онлайн-праздновании Курбан-байрама — мечети останутся открытыми. Об этом ранее говорили и пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова, и руководство республиканского Роспотребнадзора. Сегодня это подтвердил и заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов — ограничения не будут значительно отличаться от прошлогодних.

— Коронавирус от нас не ушел, будем соблюдать дистанцию, носить маски на молитве, в мечетях — не более 100 человек, будем соблюдать дистанцию. Те, кто не будет помещаться в мечети, будут читать около мечети, — сообщил он журналистам.

Утренний намаз начнется в 2.30 утра, в 3.30 — проповедь перед гает-намазом, в 4 утра — гает-намаз. В 4.05 будет проповедь на арабском языке, в 4.30 начнется жертвоприношение.



В этом году благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана в дни Курбан-байрама планирует раздать свыше 25 тонн жертвенного мяса для нуждающихся семей и социальных учреждений Татарстана. Под социальными учреждениями здесь понимают, например, детский хоспис им. Анжелы Вавиловой, школы-интернаты, общество «Жизнь без диабета», психоневрологические диспансеры и так далее. Жертвенным мясом обеспечат все образовательные учреждения ДУМ РТ и все исправительные учреждения республики.

Также идет акция «Накорми нуждающегося!» по сбору средств на заклание животных — желающие могут заказать заклание барашка, сотрудники также помогут раздать жертвенное мясо нуждающимся слоям населения. Стоимость одного барашка — 10 тысяч рублей.

Жертвенных животных будут завозить и из других регионов. Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году в Курбан-байрам в Татарстане закололи около 22 тысяч жертвенных баранов. Равиль Хазрат Зуферов ожидает, что в этом году республике понадобится примерно столько же жертвенных животных. Их будут завозить в том числе из других регионов — из тех, где нет неблагоприятной санэпидситуации по болезням животных. Напомним, что в этом году в Казани определено 16 мест для забоя.

Начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков напомнил, что в этом году нисаб для совершения Курбана определен в размере 36 тысяч рублей. Нисаб — это свободные за вычетом долгов материальные средства (необязательно в денежном выражении — любое другое материальное имущество), которые равны 36 тыс. рублей и обладание которыми делает для мусульманина обязательным жертвоприношение в дни Курбан-байрама.



— Если человек делает от имени семьи жертвоприношение — это не принимается, жертвоприношение — оно индивидуальное. Нужно каждый год делать жертвоприношение, если ты обладаешь этим нисабом. Бывает так, что в семье несколько человек делает жертвоприношение, — напомнил Мубараков.

Александр Артемьев