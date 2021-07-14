В Татарстане с 1 июля камеры на дорогах зафиксировали более 6 тыс. непристегнутых водителей и пассажиров

В Госавтоинспекции МВД по Татарстану напомнили, что в республике с 1 июля камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме фиксируют не пристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. С начала месяца зарегистрировано уже более 6 тысяч нарушений.

Собственнику автомобиля, в котором зарегистрировали нарушение, грозит административная ответственность — 1 тыс. рублей штрафа (ст. 12.6 КоАП РФ).



По результатам исследования, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при авариях для водителя пассажира переднего сиденья — на 50%, для сидящих сзади — на 25%. При опрокидывании машины пристегнутый ремень повышает шансы выжить в пять раз, рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РТ Айрат Насыров.



Напомним, в Татарстане работают две камеры, фиксирующие отсутствие ремня безопасности как у водителя, так и у пассажира: первая — на трассе М-7, на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. В дальнейшем их станет больше.

Татьяна Демина