В Минобрнауки Татарстана рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ в этом году

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 256 стобалльных результатов у 245 участников ЕГЭ, из них 236 — у выпускников 2021 учебного года. По сравнению с прошлым годом число стобалльников в республике увеличилось на 17.

По итогам основного периода ЕГЭ в Татарстане 100 баллов по одному предмету получили 234 человека, из них 20 выпускников прошлых лет и 214 одиннадцатиклассников 2021 года. 200 баллов по двум предметам получили 11 выпускников этого года (в 2019 году было 10 двухсотбалльников, в 2020 — 17).

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин напомнил, что в этом году досрочный период ЕГЭ был отменен. Основной этап проводился с 31 мая по 2 июля.

Средний балл ЕГЭ-2021 по учебным предметам в республике по-прежнему значительно выше среднероссийского. Он по сравнению с 2020 годом вырос по ряду предметов:

Русский язык на 0,06 балла;

Математика профильная на 1,99 балла;

Химия на 3,55 балла;

Информатика и ИКТ на 3 балла;

Биология на 0,82 балла;

География на 0,57 балла;

Английский язык на 2,68 балла;

Французский язык на 2,39 балла;

Китайский язык на 18,5 балла.

В ЕГЭ в Татарстане участвовало 16 830 человек. 935 выпускников, не планирующих поступать в вуз (5,7%), сдавали государственный выпускной экзамен.

Фото: Максим Платонов (архив)

Основной период ГВЭ проводился с 25 мая по 2 июля. Дополнительный ГИА-11 проходит c 12 по 17 июля. Средний балл ГВЭ по русскому языку и математике в 11 классе составил 3,8 балла.



Напомним, Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу стобалльников на ЕГЭ. Также на высокие баллы экзамен сдали выпускники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края.

