В Татарстане более тысячи непристегнутых водителей получили штрафы с 1 июля

С 1 июля камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности в российских регионах. Водителям Татарстана с 1 июля начали приходить постановления — их уже получили более тысячи водителей.



В республике сейчас работают две камеры, фиксирующие отсутствие ремня безопасности как у водителя, так и у пассажира: первая — на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. В дальнейшем таких камер станет больше.

Сотрудники ЦАФАП выявили более тысячи автомобилей с непристегнутыми водителями и пассажирами за первые пять дней работы, 815 автовладельцев при этом удалось с точностью идентифицировать — свои постановления о штрафах они уже получили.

За нарушение требований п. 2.1.2 ПДД накладывается штраф в размере 1 тысячи рублей. Как отметил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов, «безнаказанно игнорировать элементарное правило выживания в салоне автомобиля больше не получится».

Практику начали водить вслед за Москвой. Помимо столицы и Татарстана, она действует в Тамбове. Не исключено, что она в скором времени установится и в других регионах, сообщает Autonews.ru.

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О том, что в Татарстане камеры начнут выявлять непристегнутых водителей и пассажиров, стало известно в июне. В будущем планируется добавить функцию для выявления водителей, которые разговаривают по телефону за рулем.

В пяти регионах России МВД уже начало применять систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Система распознает траекторию движения человека, считает и ищет людей по силуэтам. Алгоритмы способны определять силуэты с очень высокой точностью. При распознавании очень похожих людей система может считывать походку, рост, элементы внешности, такие как очки или борода.

Ранее Минюст предложил списывать штрафы за нарушения ПДД в автоматическом режиме.

Маргарита Головатенко