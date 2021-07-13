В Казани из-за сильного ветра дерево упало на двух женщин с ребенком

В Казани из-за сильного ветра упало дерево на улице Максимова. В результате пострадали две женщины и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным ведомства, порывы ветра в столице Татарстана достигали 17 м/с. Состояние пострадавших от падения дерева уточняется. Предварительно, у мальчика царапины от веток, у одной из женщин — ушибы головы и спины. Медики госпитализировали двух пострадавших ориентировочно 69 и 85 лет. Ребенка забрали родители.

В Татарстане вчера объявили штормовое предупреждение о возможных ухудшениях погодных условий 13 июля. Днем на территории Татарстана и Казани прогнозируются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с. В период с 13 до 22 часов ожидается локально шквал до 24 м/с.

