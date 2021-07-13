ЕГЭ в Татарстане в числах: количество стобалльников растет, нарушений — сохраняется

Фото: Максим Платонов

В этом году досрочного периода сдачи ЕГЭ не было, а основной период экзаменационных испытаний прошел с 31 мая по 2 июля. О результатах экзаменов, нарушениях, мерах безопасности в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), а также о том, почему нельзя заставлять детей поступать учиться в вузы против их желания, — в репортаже «Реального времени».

Выпускники Татарстана сдают ЕГЭ лучше, чем в среднем по России



В этом году в Татарстане ЕГЭ сдавали 16 830 человек, еще 935 выпускников, не планирующих поступать в вуз (5,7% от общего числа окончивших школу), вместо ЕГЭ сдавали Государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Средний балл ГВЭ по русскому языку и математике в 11-х классах составил 3,8 балла.

Количество участников ЕГЭ по предметам уменьшилось. Это связано с тем, что в этом году оказалось меньше выпускников 11-х классов, а также с особенностью проведения ГИА в 2021 году: именно с этого года появилась возможность для не поступающих в вузы вместо ЕГЭ сдать ГВЭ по русскому языку и математике для получения аттестата.

Средний балл ЕГЭ-2021 по учебным предметам в республике по-прежнему значительно выше среднероссийского, констатировал сегодня министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По сравнению с прошлым годом он вырос по ряду предметов:

Русский язык — на 0,06 балла;

Математика профильная — на 1,99 балла;

Химия — на 3,55 балла;

Информатика и ИКТ — на 3 балла;

Биология — на 0,82 балла;

География — на 0,57 балла;

Английский язык — на 2,68 балла;

Французский язык — на 2,39 балла;

Китайский язык — на 18,5 балла.

На сегодня в Татарстане 256 стобалльных результатов у 245 участников ЕГЭ — это на 17 больше, чем в прошлом году, из них 236 — это выпускники текущего учебного года.

По итогам основного периода ЕГЭ в Татарстане 100 баллов по одному предмету получили 234 человека, из них 20 выпускников прошлых лет и 214 выпускников 2021 года. 200 баллов по двум предметам получили 11 выпускников текущего года (в 2019 году было 10 двухсотбалльников, в 2020-м — 17).

Средний балл ЕГЭ-2021 в республике по-прежнему значительно выше среднероссийского. По сравнению с прошлым годом по русскому языку, например, он вырос на 0,06 балла. Фото: Максим Платонов

Самые высокие баллы показал Атнинский район

ЕГЭ по русскому языку сдавали 15 172 выпускника. Наивысший результат показали выпускники Атнинского района, их средний балл — 82,9, вторые за ними — Бугульминский район — 79,5. Самый низкий результат показали выпускники Алькеевского района — 65,6.

Профильную математику сдавали 9 064 выпускника. Наивысший результат показали выпускники Атнинского района — 73,57, за ними Сабинский район — 70,65. Самый низкий результат показали выпускники Буинского района — 54,9.

В экзамене по обществознанию приняли участие 5 959 выпускников. Лучший результат у выпускников Атнинского района — 74,33, за ними Балтасинский район — 72,1. Самый низкий результат показали выпускники Камско-Устьинского района — 51,63.

ЕГЭ по физике сдали 3286 выпускников, по информатике и ИКТ — 2203. Наивысший результат по информатике и ИКТ показали выпускники Агрызского района — 93,00, за ними Атнинский район — 90,00. Самый низкий результат показали выпускники Апастовского района — 56,33.

По английскому языку лидирует Черемшанский район с 94 баллами. Экзамен сдавали 1 834 выпускника.

Те выпускники, которые не преодолели минимального порога по учебным предметам, смогут пересдать неудовлетворительный результат либо улучшить недостаточно высокий результат по предметам по выбору только в 2022 году.

В этом году в Татарстане ЕГЭ сдавали 16 830 человек. Фото: Максим Платонов

«Если медалист проходит порог, набрав 41, что это за медалист?»

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в этом году получили 2 455 выпускников — это на 19 больше, чем в прошлом. По сравнению с прошлым годом число претендентов на награждение медалью «За особые успехи в учении» в 2021 году выросло: в прошлом году их было 2 436, а в этом — 2 529.

В 2021 году подтвердили свои «полномочия» 2 455 участников, 74 медалиста не смогли набрать необходимое количество баллов.

Ильсур Хадиуллин считает, что трагедии в этом нет, но пересдачи не будет, школьники просто останутся без медалей, и тут есть вопросы к учителям, родителям и администрации школ. По словам министра, необходимо проводить проверку.

— У нас в этом году условием было сдать русский язык не менее чем на 70 баллов, а по выбранным предметам нужно было пройти минимальный порог. Если медалист проходит порог, например, в 40 баллов, набрав 41, что это за медалист?



Конфликтная комиссия в 2021 году удовлетворила 70 из 605 поданных участниками ЕГЭ апелляций (11,57%). Апелляции рассматривали, по словам министра, конфликтные комиссии, члены экспертных комиссий и предметные комиссии.

Что примечательно, участники ЕГЭ имеют возможность присутствовать при рассмотрении апелляции онлайн, этим правом активно пользуются проживающие не в Казани участники экзаменов.

По словам министра, результаты экзаменов в 9-х классах хуже, поскольку при проведении экзаменов обеспечили условия для более высокой объективности оценки результатов, ужесточили контроль. Фото: tatarstan.ru

Девятиклассники в этом году экзамены сдавали хуже

В 2021 году выпускники 9-х классов не сдавали экзамены по предметам по выбору. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее — ГИА-9) проводили только по двум обязательным предметам: по русскому языку и математике. На основании экзаменов школьники получили аттестат об основном общем образовании.



В ГИА-9 участвовали 36 060 выпускников школ Татарстана, из них 815 детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдавали 35 715 выпускников 9-х классов. ОГЭ проведен в 138 ППЭ, из них 13 ППЭ по медицинским показаниям — на дому. Экзамены в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) сдали 692 девятиклассника. ГВЭ проведен в 154 ППЭ, из них 86 — на дому.

В 2021 году результаты ОГЭ оказались ниже республиканских показателей 2019 года. Средние оценки по русскому языку и математике снизились на 0,17 и 0,38 по сравнению с 2019 годом.



По результатам ГИА-9 основного этапа 3 082 выпускника, получивших на экзаменах неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, приняли участие в повторной ГИА по этому предмету в резервные сроки с 8 июня по 2 июля 2021 года.

1 025 выпускников 9-х классов, получивших на ГИА неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам или повторно по одному из обязательных предметов, допущены к повторной ГИА в дополнительный период с 3 по 17 сентября 2021 года и, соответственно, пока остаются без аттестата об основном общем образовании.

По словам министра, результаты экзаменов в 9-х классах хуже, поскольку при проведении экзаменов обеспечили условия для более высокой объективности оценки результатов, ужесточили контроль. Как заметил Ильсур Хадиуллин, наблюдается рост самосознания детей: они знают, что если сдадут в 9-м классе экзамен с каким-то ухищрениями, то в 11-м классе уже так не получится.

— Мы подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ начинаем не в 9-м или 10-11 классах, а с первого класса. Это наша системная работа с детьми, которая дает результаты, — говорит Хадиуллин.



Ильсур Хадиуллин отметил рост числа нарушений со стороны сотрудников ППЭ — вне аудиторий и в аудиториях. Фото: Максим Платонов

Нарушения при проведении экзаменов

Мониторинг за ходом проведения экзаменов осуществляется как на региональном, так и на федеральном уровнях. В случае выявления нарушения проставляется так называемая метка, которая сигнализирует о необходимости принятия мер. Всего за основной период ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) было получено 173 таких метки.

Онлайн-наблюдатели проставляли метки при подозрении на использование телефона — 6 раз, подозрение на шпаргалку — 34, за разговоры между участниками — 6, за действия организаторов (проверка комплектности КИМ при выходе участника, участник пишет после экзамена, начало экзамена, подсказки) — 53, и другие нарушения.

Ильсур Хадиуллин отметил рост числа нарушений со стороны сотрудников ППЭ — вне аудиторий и в аудиториях. Во время проведения экзаменов были удалены два медицинских работника и два организатора за использование сотовых телефонов и один организатор в аудитории, один технический специалист за вынос КИМ.

— Учителя не должны идти на такие нарушения, они жалеют детей, оказывают им медвежью услугу, — сетует министр.

В этом году за основной период ОГЭ, ЕГЭ выявлено девять грубых нарушений порядка проведения ГИА. Удалены три участника ЕГЭ, из них двое использовали телефон, один — шпаргалку. Результаты экзаменов в этих случаях аннулировали и возбудили административное производство.

Мониторинг за ходом проведения экзаменов осуществляется как на региональном, так и на федеральном уровнях. Фото: Максим Платонов

Напомним, что в прошлом году выявили девять грубых нарушений, семь участников ЕГЭ удалили с экзамена, аннулировали результаты двух экзаменов.

Несмотря на нарушения и сложную ситуацию с пандемией: все участники на экзаменах должны были быть в масках, проводилась термометрия, проветривание, министр оценивает в целом кампанию как успешную.

— Те замечания, которые связаны с человеческим фактором, — в этом учебном году будем работать над их устранением, — сказал он.

«Когда родители заставляют, дети недовольны, приходят на экзамен, получают низкие баллы»

Министр высказался относительно мер, которые собираются принимать в отношении педсоставов школ, в которых ученики показывают стабильно низкие результаты при сдаче экзаменов: «В этом году это 21 школа. С ними ведется работа. Это и учреждения, которые занимаются повышением квалификации педагогов, и другие структуры. Министерство образования держит эту ситуацию на контроле», — заключил Хадиуллин.



Также Ильсур Хадиуллин отмечает влияние семьи на результаты экзаменов выпускников:



— Зачастую родители заставляют детей сдавать экзамены по предметам, по которым они сдавать не хотят, настаивают на поступлении в определенный институт. Когда родители заставляют, дети недовольны, приходят на экзамен по выбранным предметам неподготовленными, получают низкие баллы. Это создает негативную атмосферу в семье.

