В Татарстан продолжатся поставки вакцины для двухфазной вакцинации всех типов

Накануне в Татарстан поступило еще 33 тысячи доз вакцины, сообщила сегодня на брифинге Лилия Галимова. По ее словам, перебои с поставками не ожидаются, так как вакцины и дальше будут поступать системно.

«Нет такой даты, что такого числа придет вакцина. Она поступает постепенно и в том объеме, который федеральный центр направляет в субъекты РФ», — уточнила она.

Федеральным центром также определяется и «разнообразие вакцин», которые идут в регионы. «Как только будут поступать вакцины, они сразу будут направляться в медучреждения для вакцинации». Она уточнила, что это касается тех, кто начинает процедуру вакцинации двухфазных вакцин.

Напомним, что в минувшую субботу президент сообщил, что запас вакцин в Татарстане заканчивается.

Луиза Игнатьева