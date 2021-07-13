Бастрыкин запросил доклад об отравлении в казанском аквапарке «Ривьера»

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Татарстану доклад обо всех обстоятельствах происшествия в казанском аквапарке «Ривьера», в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные органы приступили к расследованию уголовного дела по факту отравления хлором шести человек, в том числе пяти детей, по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки в Санкт-Петербурге, где 17-летний парень получил ожоги во время проведения плановой операции. Его госпитализировали в ожоговое отделение, где ему оказали квалифицированную помощь, угрозы для его жизни на данный момент нет.

По последним данным, в ДРКБ остается один ребенок, госпитализированный из аквапарка «Ривьера» после отравления хлором. Его подключили к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Ребенок в сознании, состояние стабильное.



Татьяна Леухина