В Татарстане и дальше планируют проводить вакцинацию от коронавируса во дворах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане и дальше планируют проводить вакцинацию от коронавируса во дворах, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он отметил, что таким образом прививку от COVID-19 делают чаще пожилые люди.

Жаворонков добавил, что в целом в Татарстане вакцинацию проходят больше молодых людей. Он обратился к молодежи с вопросом, почему они не ведут своих бабушек и дедушек делать прививку от COVID-19.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 11 335 человек. Всего вакцинировались 709 203 татарстанца, из них 459 289 получили второй компонент вакцины.

