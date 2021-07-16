В Татарстане и дальше планируют проводить вакцинацию от коронавируса во дворах
В Татарстане и дальше планируют проводить вакцинацию от коронавируса во дворах, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он отметил, что таким образом прививку от COVID-19 делают чаще пожилые люди.
Жаворонков добавил, что в целом в Татарстане вакцинацию проходят больше молодых людей. Он обратился к молодежи с вопросом, почему они не ведут своих бабушек и дедушек делать прививку от COVID-19.
В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 11 335 человек. Всего вакцинировались 709 203 татарстанца, из них 459 289 получили второй компонент вакцины.
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