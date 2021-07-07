Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству стобалльников на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу стобалльников на ЕГЭ. Также на высокие баллы экзамен сдали выпускники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края, сообщается на сайте Рособрнадзора.

По количеству двухсотбалльников лидирует Москва. Наибольшее количество стобалльных результатов отмечается на ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году один человек сдал ЕГЭ на 400 баллов, 300 баллов получили 16 участников. В Казани одна из учениц сдала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. Выпускница казанской гимназии №102 Камилла Гатина получила максимальные баллы по химии и русскому языку.

Татьяна Леухина