Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Татарстан вновь вошел в число регионов России с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19 за сутки. Он составил 0,2%, следует из данных федерального оперштаба.

Наименьший суточный прирост заболевших коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай — 0,18%. В Кировской области и Адыгее он составил 0,21%.

В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 47 человек. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 23 047 случаев COVID-19. Вылечился за последние сутки 51 человек, всего — 20 621.

Самые актуальные новости о COVID-19 на утро 14 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина