События недели: взрыв в Зеленодольске и очередь в первый класс в Челнах

Главные события недели в Татарстане

Фото: Александр Артемьев

Задержания, аресты, суды... Происшествий на этой неделе хватало. Чего стоит только «вторая гастроль» слона в Казанском цирке: теперь животное все-таки покалечило человека. Но вне всяческих сомнений, самым обсуждаемым и трагическим событием стал взрыв газа в зеленодольской девятиэтажке. Двое человек погибли, пятеро пострадали. А еще в республике стартовал весенний призыв и начали принимать заявления в первый класс. В итоге в Пушкинском лицее Набережных Челнов организовалась ночная очередь из родителей.

Жертвой слона стал работник Казанского цирка

В начале недели в Казанском цирке вновь разбушевались ставшие известными на весь мир слонихи.

В этот раз из-за их очередной разборки пострадал работник цирка: сейчас он лежит в одной из казанских больниц с закрытым переломом левого плеча, трех ребер, двух грудных позвонков и сотрясением головного мозга. Слониха была не в настроении и с силой откинула человека в сторону.

Администрация цирка вынуждена была отменить программу «Шоу слонов и магия цирка», поскольку слоны не могут дальше участвовать в ней. В цирке рассказывают, что животные нуждаются в круглосуточном уходе и нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность.

Фото: Ринат Назметдинов

Ответит за овец на 1,4 млн рублей

Под домашний арест на этой неделе Советский районный суд Казани отправил 25-летнего Дамира Байгильдина, занимавшего должность замглавы исполкома Пестречинского района, а до этого фермером.

Такое решение вынес по ходатайству сроком до 17 мая Следственного комитета.

Чиновника подозревают в хищении 1,43 млн рублей. Эти деньги — средства гранта, выделенные из бюджета на поддержку начинающих фермеров. Согласно версии Следкома, в рамках договора экс-фермера Байгильдина с Министерством сельского хозяйства РТ, датированным 2016 годом, подозреваемый обязался приобрести за счет своих и бюджетных средств 161 овцу и заняться их разведением. Министерство получило документы, что овец закупили в КФХ Рахимова, однако в СК считают эти бумаги подложными.

Следователь 2-го отдела Следкома по РТ просил суд отправить в СИЗО подозреваемого в афере, однако судья избрал домашний арест.

Взрыв газа в доме Зеленодольска унес две жизни

Вечером 29 марта в многоэтажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв.

В результате пострадали пять человек, двое погибли. Один них — хозяин квартиры, где произошел взрыв газа — 87-летний пенсионер Михаил Тимохин. По версии следствия, именно он мог стать виновником происшествия. В доме жили 96 человек, их всех сразу эвакуировали. Большинство разъехались по родственникам, но 18 человек разместили сначала в санатории, а потом переселили во временные квартиры.

Фото: Александр Артемьев

Ударная волна обрушила семь квартир на двух этажах здания, пожара, к счастью, не возникло. Почти сразу на место приехали мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, а также зампрокурора республики Алексей Заика и прокурор Зеленодольска Сергей Егоров. Всю ночь на месте работали спасатели, пожарные и чиновники во главе с Афанасьевым. Утром к дому прибыли эксперты из «Татинвестгражданпроекта».



В заявлении СК по РТ говорится, что в тот вечер родственники 87-летнего Тимохина хотели поместить его в психдиспансер — пенсионер якобы был пьян и угрожал устроить взрыв. Но его пришлось вернуть домой, поскольку в ПНД отказали в госпитализации.

После происшествия Следком возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, и еще одно — по статье «Халатность». Через три дня после происшествия Зеленодольский городской суд отправил под домашний арест сроком на 1 месяц и 29 дней нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Наталью Евдокимову.

По оценке экспертов, для восстановления дома, в зависимости от сложности повреждений, потребуется от одной недели до месяца.

Верховный суд РТ признал приговор по делу «ФОНа» законным

30 марта вступил в силу приговор по делу дольщиков, обманутых руководством группы компаний «ФОН».

Как установил суд, у застройщика не было умысла намеренно похищать средства дольщиков, но людей ввели в заблуждение относительно законности самих строек, в итоге квартир от ФОНа они так и не дождались.

Фото: Ирина Плотникова

Через десять дней осужденного экс-главу ФОНа Анатолия Ливаду могут выслать в колонию Нижнекамска, а в июне — уже освободить по отбытии срока. Сам он участвовать в заседании отказался — после оглашения приговора 1 февраля его взяли под стражу и отправили в СИЗО. После вступления приговора в законную силу Ливаде осталось отсидеть всего 60 дней.



А на самом заседании весь негатив от потерпевших приняла на себя осужденная соратница Ливады — бывшая директор и соучредительница «Фон-Ривьеры» и «Царицынского бугра» Диана Ахметзянова. Согласно приговору Ново-Савиновского райсуда Казани, она получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Но осудили ее, как и Ливаду, вовсе не за то, в чем обвиняли. Судья Марсель Ахметшин решил, что три эпизода мошенничества с уводом у дольщиков 2,6 млрд рублей не доказаны, так же как кража или растрата средств.

В апелляционном представлении прокурор Ново-Савиновского района Сергей Брынза требовал отмены приговора, настаивая на его незаконности. По его мнению, вывод суда, что в обвинительном заключении нет данных о способе хищения средств, противоречит показаниям свидетелей, что осужденные руководители «ФОНа» «создавали видимость строительства объектов», привлекали средства дольщиков и похищали их.



Решение Верховного суда РТ было кратким — приговор законный, прокурору отказать. Так как потерпевшие на прения не ходили, не изучали приговор, то многие из них так и не поняли, как мотивировал суд такое сенсационное решение. Никто из 1300 потерпевших от действий застройщика жалобу на приговор не подавал.

Ночная очередь за местом в первый класс

В ночь на пятницу родители Набережных Челнов выстроились в очереди, чтобы записать своих детей в первый класс Пушкинского пролицея №78.

Видео со столпившимися на входе челнинцами опубликовали в одном из городских сообществ «ВКонтакте». Администрация автограда отреагировала на это комментарием с напоминанием, что прием заявлений, начавшийся 1 апреля, продлится до 30 июня «через сервисы государственных или муниципальных услуг, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении».

Фото: yandex.ru

В комментариях под видео в соцсети местные жители высоко отзываются о качестве образования этой школе. «В эту школу и под дождем не грех постоять», — пишет один из пользователей. Другие высказывают предположение, что дело как раз в популярности лицея, а не в недостатке ученических мест в районе в целом — в соседних кварталах есть еще две школы.

Начальник Управления образования Челнов Рустем Хузин заявил, что прием родителей в Пушкинском пролицее проводился с соблюдением «антиковидных» мер. По его словам, заявления принимали с двух входов в школу, а «Видео, снятое у крыльца, показывает предположительное количество родителей, в пролицей проходили по 5—6 человек», — цитирует Хузина издание Сhelny-biz.ru. Чиновник обратил внимание, что заявления приняли у всех родителей, а с их стороны не было замечаний по процедуре.

Прокуратура займется пожаром в детской больнице Альметьевска

В альметьевской детской городской больнице на днях произошел пожар.

В результате инцидента никто не пострадал. 45 сотрудников больницы, 44 ребенка и 12 родителей эвакуировали, разместив в соседнем здании городской ЦРБ.

Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили горевший утеплитель на стене внешней фасадной части здания со стороны подвального помещения. Около 15.00 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Прокуратура Альметьевска организовала проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Фото: прокуратура РТ

Для сельских бизнесменов сократят размер налога

На встрече с общественными представителями татарстанского бизнес-омбудсмена Рустам Минниханов предложил зафиксировать льготы для бизнеса в законе о патентной системе.

В ходе встречи на то, что переход на новую патентную систему бьет по сельским предпринимателям, пожаловался глава Совета предпринимателей, депутат Азнакаевского райсовета Анвар Зигангиров. Сумма налога, который им теперь придется платить, выросла в два раза.

В ответ глава республики поручил депутатам Госсовета РТ и сотрудникам Минэкономики Татарстана пересмотреть налоговую нагрузку, отметив, что когда принимался закон, не могли учесть все моменты, «но наша задача была не ухудшить условия для той категории, которая использовала эту систему. Я пытался ее на три года сохранить, поддержки мы не получили. Поэтому вопрос: если мы где-то увеличили налоговую нагрузку, то надо посмотреть эти виды деятельности».

По словам председателя комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, эксперты уже подготовили проект изменений к этому закону. Сначала 13 апреля их рассмотрит комитет, а затем депутаты татарстанского парламента. Как заметил Якунин, налоговая нагрузка для сельских предпринимателей вернется на прежний уровень, соответствующий отмененному ЕНВД.

Фото: Максим Платонов

3 тысячи татарстанских призывников привьют от ковида

В Татарстане, впрочем, как и по всей России, 1 апреля стартовала традиционная весенняя призывная кампания.

Продлится она до 15 июля. За это время на призывные комиссии должны будут явиться около 16 тысяч человек.

В армию планируется отправить 3 тысячи татарстанцев. Основная доля призывников (45%) отправится в сухопутные войска, 10% — в Нацгвардию, в морфлот — 12% юношей, ВДВ и спецназ заберут 7%. Остальные будут служить в ВКС и РВСН. Порядка 30 человек выбрали альтернативную гражданскую службу.

Все призывники два раза пройдут ПЦР-тесты на коронавирус — в районном военкомате и на призывном пункте в Казани. Тех, у кого выявят ковид или высокую температуру, отправят лечиться. Нововведением весеннего призыва станет обязательная вакцинация новобранцев. Как подчеркнул военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин, призывникам до отправки в войска вакцину ставить не надо, хотя и рекомендуется, но в частях их прививка так или иначе ждет: «По прибытии в воинские части будут все, имеющие возможность, провакцинированы». Какой вакциной будут прививаться солдаты, военком не уточнил.

Фото: Илья Репин

В Казани появятся 2 новые улицы

Проект строительства новой автодороги в Советском районе Казани представил на днях исполком города.

Она проляжет вдоль улицы Патриса Лумумбы — от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова. Длина четырехполосного пути составит более 1,6 км метров. На протяжении всего участка планируются тротуары и велодорожки, а на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Аграрной — разноуровневая транспортная развязка. Для безопасного движения пешеходов построят два подземных перехода.

Проект дороги оценивается в 30 млн рублей. Деньги на него выделят из республиканского бюджета. Цель ее строительства — снять с повестки проблему «вечных пробок» на улице Патриса Лумумбы.

Еще одна 4-полосная дорога появится в промежутке от улицы Баки Урманче до улицы Братьев Батталовых. Соответствующий тендер на разработку проекта был опубликован на сайте госзакупок. Стоимость этого проекта на 5 млн рублей меньше предыдущего, а длина примерно такая же.

Мини-мисс России теперь живет в Казани

10-летняя жительница Казани Наиля Славина стала обладательницей Гран-при и титула Мини-мисс России — 2021.

Кроме главной награды (серебряной короны, инкрустированной драгоценными камнями), десятилетняя девочка завоевала еще и титул «Бриллиант России 2021» и серебряную медаль одного из этапов конкурса, в рамках которого жюри оценивало портфолио участников.

Фото: предоставлено Эльвирой Славиной

Фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2021» состоялся в конце марта в Москве. На него съехались 55 детей и подростков в возрасте от четырех до 17 лет практически со всех регионов России. Кроме Наили, в разных номинациях отличились еще три девочки из нашей республики.



Участникам нужно было пройти 5 этапов: fashion-выход в стиле кэжуал, выход в национальном костюме, творческий конкурс и другие. Как говорит мама победительницы, на «сцене девочка чувствовала себя довольно уверенно». Скорее всего, сказывается богатый опыт — на сцене она с шести лет.