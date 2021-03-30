Эксперты приступили к осмотру поврежденных конструкций дома, где произошел взрыв

Фото: «Татинвестгражданпроект»

Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» приступили к предварительному осмотру повреждений конструкций дома на месте аварии. По предварительной оценке, в результате взрыва повреждены конструкций квартир на 7-м и на 8-м этажах.

Фото: «Татинвестгражданпроект»

По словам главного инженера «Татинвестгражданпроекта» Александра Луценко, эксперты должны оценить состояние несущих конструкций для дальнейшей разработки перечня противоаварийных мероприятий. Необходимо обследовать и разработать план по восстановлению теплового контура, чтобы избежать промерзания коммуникаций.

Фото: «Татинвестгражданпроект»

Сегодня специалисты готовят справку с предварительным заключением о нанесенном ущербе. Работы по восстановлению могут занимать от одной недели до месяца.

Напомним, что взрыв бытового газа в жилом доме в Зеленодольске произошел вчера вечером. В результате хлопка обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. В больнице находятся пятеро пострадавших, одна женщина — в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Эвакуированные жители находятся в санатории «Волга».



Ольга Плешкова