В Альметьевске произошел пожар в детской больнице
В детской городской больнице Альметьевска произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Персонал медучреждения и пациентов эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о пожаре в здании по улице Строителей, 30 поступило в экстренные службы сегодня днем.
Прибывшие на место пожарные обнаружили на внешней фасадной части здания со стороны подвального помещения горевший утеплитель на стене. Еще до прибытия спасателей администрация эвакуировала 45 человек персонала, 44 ребенка и 12 родителей. Всех разместили в соседнем здании ЦРБ Альметьевска. Пострадавших нет.
В 14.54 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Причина пожара устанавливается.Происшествия Татарстан
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