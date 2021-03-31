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В Альметьевске произошел пожар в детской больнице

15:33, 31.03.2021
В Альметьевске произошел пожар в детской больнице
Фото: прокуратура РТ

В детской городской больнице Альметьевска произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Персонал медучреждения и пациентов эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в здании по улице Строителей, 30 поступило в экстренные службы сегодня днем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прибывшие на место пожарные обнаружили на внешней фасадной части здания со стороны подвального помещения горевший утеплитель на стене. Еще до прибытия спасателей администрация эвакуировала 45 человек персонала, 44 ребенка и 12 родителей. Всех разместили в соседнем здании ЦРБ Альметьевска. Пострадавших нет.

В 14.54 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Происшествия Татарстан
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