После взрыва в доме в Зеленодольске умерла женщина

Фото: МЧС

После взрыва в доме в Зеленодольске умерла женщина, об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ. Ранее сообщалось, что одна из пострадавших при взрыве бытового газа, 70-летняя женщина, находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Таким образом, число погибших выросло до двух.

Напомним, что в Татарстане в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме произошел хлопок газа. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали шесть человек и один погиб.

