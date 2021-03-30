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Происшествия

После взрыва в доме в Зеленодольске умерла женщина

10:44, 30.03.2021
После взрыва в доме в Зеленодольске умерла женщина
Фото: МЧС

После взрыва в доме в Зеленодольске умерла женщина, об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ. Ранее сообщалось, что одна из пострадавших при взрыве бытового газа, 70-летняя женщина, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Таким образом, число погибших выросло до двух.

Напомним, что в Татарстане в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме произошел хлопок газа. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали шесть человек и один погиб.

ПроисшествияОбщество
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