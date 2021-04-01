Призыв-2021 пройдет с вакцинацией каждого солдата

Фото: Илья Репин

Призыв в числах

Сегодня в Татарстане, как и по всей России, стартует весенний призыв на военную службу. Численные показатели призыва меняются незначительно: всего в России на военную службу отправятся около 135 тысяч человек 1994—2003 г.р., конкретно в Татарстане — чуть более трех тысяч. Всего же в военкоматы республики планируется вызвать за время призыва около 16 тысяч человек.

Три тысячи призывников распределят по войскам в соотношении:

Сухопутные войска — 45%,

ВМФ — 12%,

ВКС — 11%,

РВСН — 11%,

Росгвардия — 10%,

ВДВ и части специального назначения — 7%,

другие подразделения — 4%.

Из трех тысяч человек более тысячи направятся в подшефные Татарстану части (в такие периодически приезжают представители от республики и проверяют, как служат татарстанские призывники), а также в Президентский и Преображенские полки, рассказал сегодня военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин.

На альтернативную гражданскую службу в этот призыв планируют направить 30 человек.

Все призывники проходят ПЦР-тесты на ковид, причем, как следует из слов Погодина, дважды: в районном военкомате и на призывном пункте в Казани. Фото: Ринат Назметдинов

С ПЦР-тестами и без проводов на вокзале

Весенний призыв — 2021 — не первый призыв в условиях коронавируса: военкоматам удалось провести призывную кампанию и в апреле 2020-го, в период наиболее жестких ограничительных мер. Сейчас процесс организуют схожим образом: в военкоматах есть запас медмасок, антисептиков и бактерицидные лампы, организована термометрия и так называемые «барьерные зоны».

Кроме того, все призывники проходят ПЦР-тесты на ковид, причем, как следует из слов Погодина, дважды: в районном военкомате и на призывном пункте в Казани. Тех, у кого выявили коронавирус, или тех, у кого зафиксировали высокую температуру, отправляют в медучреждения.

— У нас опыт работы в 2020 году огромнейший. 80 человек в том году было не допущено с температурой, мы отправили их в лечебные учреждения. Из них у 19 подтвердили ковид. В районах — еще 12 человек. Система двойная — проверяются сначала в районе, потом — на сборном пункте. Самую главную задачу мы выполняем, не допустить ребят в воинские части с этой болезнью, — рассказал Погодин.

Проводов на вокзалах уже не будет. Фото: Илья Репин

Родителям, как и в доковидные времена, разрешено присутствовать на заседаниях призывных комиссий, но проводов на вокзалах уже не будет. Отправлять на службу призывников будут в изолированных и продезинфицированных вагонах, рассказал Погодин. Кроме того, в набор стандартного армейского несессера с этого призыва входит и антисептик.

Отказаться от вакцинации у солдата не получится

Однако весенний призыв-2021 — первый, который проходит на фоне масштабной кампании по вакцинации, и это также внесет определенные изменения в процесс призыва. Вакцинация уже идет среди сотрудников военкомата, рассказал сегодня Погодин. Призывникам до отправки в войска вакцину ставить не надо, хотя и рекомендуется. Н в частях их прививка так или иначе ждет.

— По призывникам — дело лично каждого призывника. Мы рекомендуем это сделать. По прибытию в воинские части будут все, имеющие возможность, провакцинированы — рассказал военный комиссар Татарстана.

В период службы о добровольности вакцинации уже не идет, разве что новоиспеченный солдат не сможет получить вакцину по медицинским показаниям. Об этом заявил сегодня и Погодин. «Не по желанию — будет проведена программа вакцинации» — ответил он на вопрос о вакцинации.

В период службы о добровольности вакцинации уже не идет. Фото: Максим Платонов

Вероятнее всего здесь вступает в силу статьи главы 8 Устава внутренней службы ВС РФ: там отдельно проговаривается, что прививки по эпидемиологическим показанием проводятся по приказу командира, и отказаться от них можно только при наличии заключения врача.

Какой вакциной будут прививаться солдаты, Погодин не уточнил.

Александр Артемьев