Прокуратура организовала проверку после пожара в детской больнице Альметьевска
Прокуратура Альметьевска организовала проверку после пожара в детской больнице на улице Строителей, 30. Надзорное ведомство и специалисты выяснят обстоятельства происшествия.
На место пожара выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Также прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение временного размещения персонала и пациентов больницы и оказания последним необходимой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.
Пожар в детской больнице произошел сегодня. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, в результате инцидента никто не пострадал. Персонал медучреждения и пациентов эвакуировали.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили на внешней фасадной части здания со стороны подвального помещения горевший утеплитель на стене. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Причина возгорания устанавливается.
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