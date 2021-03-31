Прокуратура организовала проверку после пожара в детской больнице Альметьевска

Прокуратура Альметьевска организовала проверку после пожара в детской больнице на улице Строителей, 30. Надзорное ведомство и специалисты выяснят обстоятельства происшествия.

На место пожара выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: прокуратура РТ

Также прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение временного размещения персонала и пациентов больницы и оказания последним необходимой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Фото: прокуратура РТ

Пожар в детской больнице произошел сегодня. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, в результате инцидента никто не пострадал. Персонал медучреждения и пациентов эвакуировали.

Фото: прокуратура РТ

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили на внешней фасадной части здания со стороны подвального помещения горевший утеплитель на стене. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Причина возгорания устанавливается.



Фото: прокуратура РТ

Татьяна Демина